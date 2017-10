Críticas a Kevin Spacey por hablar de homosexualidad y desviar atención sobre acoso sexual

Con Información de Agencias

En la madrugada de este lunes el actor Kevin Spacey anunció en sus redes sociales que es homosexual. La revelación llegó después de que Anthony Rapp, conocido por su papel en la versión original del musical de Broadway "Rent" y en la serie "Star Trek Discovery", lo hubiera acusado en el portal de noticias Buzzfeed de habérsele insinuado sexualmente durante una fiesta en 1986, cuando solo tenía 14 años.

Entonces, Spacey, de 58 años, ganador de dos Óscar y estrella de la serie de Netflix "House of Cards", decidió emitir un comunicado en el que asegura no acordarse de los hechos y, de paso, anunciar que es homosexual.

"A Anthony Rapp le tengo un gran respeto y admiración como actor. Me ha horrorizado escuchar su historia y, honestamente, no recuerdo ese encuentro del que habla, que habría tenido lugar hace 30 años. Pero si de verdad me comporté como él describe, le debo mis más sinceras disculpas por lo que habría sido una conducta inexcusable fruto del exceso de alcohol. Lamento mucho que haya tenido que soportar esa carga emocional durante tantos años", publicó el actor que aprovechó la situación para hacer pública su homosexualidad.



"Esta noticia me ha dado el valor para abordar otras cosas en mi vida. Sé que han venido circulando muchos artículos y rumores al respecto en los últimos tiempos, quizá alimentados por el hecho de que soy muy protector en lo que respecta a mi vida privada. Como saben aquellos que son cercanos a mí, he tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, he amado y he tenido encuentros de carácter romántico con hombres durante toda mi vida, y ahora he elegido vivir mi vida como un hombre gay. Quiero poder lidiar con esta situación de forma honesta y, para ello, debo examinar cada aspecto de mi comportamiento", comentó Spacey.

La revelación homosexual de Kevin Spacey acaparó titulares en todo el mundo y dejó de lado la acusación de Anthony Rapp, por lo que muchas celebridades critican la estrategia del protagonista de "House of Cards".

La actriz y productora Rose McGowan, quien en las últimas semanas se ha destacado como una de las grandes críticas de la industria por tolerar y silenciar los casos de abuso como el de Harvey Weinstein, ha sido una de las primeras en reaccionar al mensaje de Spacey para pedirle a la prensa que no olvide al verdadero protagonista. (Leer Fiscalía de Nueva York abre investigación contra productora de Harvey Weinstein).

"Queridos medios: Sigan centrados en Anthony Rapp. Sean la voz de las víctimas. Ayúdennos a igualar el terreno de juego. Adiós, Spacey, adiós, ha llegado tu turno de llorar, y por eso te tenemos que decir adiós", escribió en Twitter.



Ese ha sido el mismo medio elegido por muchos otros para expresar su indignación.

Richard Lawson, crítico de cine de la revista Vanity Fair, escribió que "ser un hombre gay no es lo mismo que revelar que eres alguien que se aprovechó de un niño de 14 años (…) Esto expone a la comunidad gay a un millón de críticas y conspiraciones antiguas y desgastadas. ¿Cómo te atreves a implicarnos a todos nosotros en esto?".

"Kevin Spacey acosando a un menor no tiene nada que ver con la homosexualidad. Alguien tiene que explicarle esto a #KevinSpacey", escribió la actriz Aimee Carrero.

Por su parte, la artista Wanda Sykes opinó "¡No no no no no! ¡No puedes "elegir" esconderte bajo el arcoiris!".

"Ese comunicado de Kevin Spacey. No, sencillamente no, desde luego que no. No", dijo el comediante Billy Eichner, quien también comentó "Kevin Spacey acaba de inventar algo que nunca existió antes: un mal momento para 'salir del closet'".



Por su parte, el analista político conservador Ben Shapiro le dedicó duras palabras en Twitter: "'Tal vez violé a un chico de 14 años cuando tenía 26, pero soy gay' es una defensa terrible".

"Solo quiero dejar una cosa clara, que ser gay no tiene nada que ver con aprovecharse de chicos menores de edad", apuntó la humorista Cameron Esposito.