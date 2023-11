¿Cuál es la historia detrás del video del niño coreano abandonado por sus padres?

La historia de este niño se conoció gracias al programa coreano "My Golden Kids" Foto: Twitter

En los últimos días, se ha viralizado en redes sociales los fragmentos de un capítulo de un programa coreano llamado “My Golden Kids”, una serie en la que, en cada episodio, la audiencia se adentra en la vida de una familia para observar cómo ejercen su paternidad y maternidad. Tras la observación, la psiquiatra Oh Eun Young, junto con expertos, dan consejos y prescriben el método de crianza más adecuado para los infantes.

Lea: Jenna Ortega no será parte del reparto de ‘Scream VII’.

¿Cuál es la historia detrás del video del niño coreano?

El episodio 169 de la serie, que fue creada en 2020, ha causado revuelo y una larga serie de comentarios negativos contra los padres del menor de 4 años, que aparece en ese capítulo, pues Geum Ji-Eun, nombre del niño, manifiesta que tiene una difícil relación con sus padres, en la que se siente abandonado y rechazado.

“Estoy solo en mi casa conmigo, nadie juega”, dice el niño mientras es entrevistado. Reglón seguido, le preguntan por su padre sobre quien asegura que le da miedo cuando está enojado y que “espero que pueda llamarme amablemente”. Con evidente tristeza, también afirma que siente que no le agrada a su mamá e intentando contener las lágrimas afirma que: “quiero que mamá juegue conmigo”.

Y aunque intenta tapar su rostro para contener el llanto, finalmente debe pedir un momento para recompensarse; aun así, continúa respondiendo las preguntas mientras llora. Evidentemente, durante el programa se ve cómo su progenitora le cuesta hacerle comentarios positivos o de afirmación. Por ejemplo, en un momento, le dice al pequeño que “para ir a la escuela de arte necesitas verte bien y tú no te ves bien”.

Mientras el pequeño continúa su relato, la cámara del programa de televisión enfoca a sus progenitores, a quienes se les vio desconsolados. Al parecer, no pensaban que su hijo los viera de tal manera. Sin embargo, la mujer atribuye que sus respuestas frías y, que ha sido tildadas de crueles, la son el resultado de que creció en un hogar donde no hubo muchas manifestaciones de amor.

También puede leer: Crecen los rumores de una supuesta separación de Messi y Antonela, esto se sabe.

Por su parte, la reconocida psiquiatra manifestó a los padres que “después del trabajo, aunque sean solo 30 minutos, hay que dedicarle tiempo. (...) Su hijo se sentirá cómodo en muchos sentidos”, aconsejaba.

“Mamá y papá no tienen suficiente tiempo para pasar íntimamente con su hijo. Necesitan tiempo para concentrarse solo en el niño. No es porque la abuela no le dé amor, sino que necesita atención y amor de parte de sus papás”, agregó.

Las reacciones al video del niño coreano

Los comentarios no se han hecho esperar, y aunque mucho han aprovechado para ofender y criticar a los padres. Otros usuarios se han mostrado sorprendidos del impacto que estas acciones pueden tener la vida de un infante de tan corta edad.

“Este video de un niño coreano hablando sobre sus padres es muy triste. Es que con solo cuatro años de edad y ser consciente de la falta de amor, afecto, juego y tiempo de calidad por parte de sus padres es lamentable”, escribió un usuario en Twitter. Otros han señalado que el ser padres, debe ser una decisión consciente.

“Con el TikTok del niño coreano, demuestra mucho lo importante de tener una maternidad/paternidad deseada; aparte de tener los recursos económicos, es necesario ser un adulto sano, emocional y mentalmente”.

Corea del Sur es uno de los países con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. En 2020, por primera vez en su historia, el país registró más muertes que nacimientos en 2020, lo que prendió las alarmas en esta nación que tiene el récord de nacimientos más bajo del mundo. Solo 275.800 bebés nacieron durante ese año, lo cual representó un descenso del 10% en comparación con 2019, y fallecieron 307.764 personas, según reportó la BBC.

Julie Yoon, del Servicio Coreano de la BBC explica que “la caída en el índice de natalidad se debe mayormente a que, en Corea del Sur, las mujeres tienen dificultades para alcanzar un equilibrio entre el trabajo y el resto de las exigencias”, señala el portal internacional.

Le recomendamos: “Maldito ser humano horrible”: la carta para Brad Pitt que habría escrito su hijo.