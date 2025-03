¿Cuándo se estrena “Destino Final 6″ en Colombia? Este es el tráiler oficial

"Destino Final 6: Lazos de sangre" llegará a cines este 15 de mayo Foto: Cortesía Warner Bros

La popular saga de terror “Destino Final” vuelve a la pantalla grande en su 25° aniversario. Esta sexta entrega, titulada “Destino Final: Lazos de sangre” (originalmente “Final Destination: Blood lines”), desarrolla la historia de una mujer que, décadas antes de los eventos que hacen parte de la trama original, desafió y venció a la muerte.

Warner Bros lanzó el tráiler oficial de la película. La historia abarca varias generaciones, y la muerte, que se había mantenido alejada, regresa para cobrar las almas de los descendientes de aquella mujer.

La dirección de “Destino Final: Lazos de sangre” está a cargo de Zach Lipovsky y Adam B. Stein. El guion fue escrito por Lori Evans Taylor y Guy Busick, con base en la historia original de Jon Watts, Guy Busick y Lori Evans Taylor.

El reparto de esta sexta entrega está conformado por Kaitlyn Santa Juana (actriz de The Friendship Game y He's not worth dying for), Teo Briones (actor de la película “Chucky” lanzada en 2021), Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Brec Bassinger y Tony Todd.

Aunque la película originalmente estaba pensada para ser lanzada en la plataforma Max, finalmente se proyectará en salas de cine e IMAX a partir del 15 de mayo de este año.

¿De qué tratan las películas de “Destino Final”?

La franquicia de “Destino Final” ha sido conocida por sus giros inesperados y sus trágicas muertes. En el tráiler, esta nueva entrega promete seguir la línea de terror que la caracteriza.

Destino Final (2000)

La primera película sigue a Alex Browning, un estudiante que aborda un vuelo con sus compañeros hacia París. Antes del despegue, Alex tiene la premonición de que el avión explotará en el aire. Cuando los eventos de su visión comienzan a hacerse realidad, entra en pánico y se desata una pelea, lo que lleva a varios pasajeros a ser expulsados del avión. Pero, poco después, los sobrevivientes comienzan a morir uno por uno en una serie de extraños accidentes.

Destino Final 2 (2003)

Un año después, Kimberly Corman, una joven universitaria tiene la premonición de un accidente automovilístico en la ruta 23. Kimberly logra evitar el accidente, colocando su auto en la entrada a la carretera y evitando que varias personas ingresen. Pero, mientras un oficial la interroga, el accidente ocurre como ella predijo.

Destino Final 3 (2006)

La tercera película nos muestra a Wendy Christensen visitando un parque de diversiones con su novio Jason y sus amigos Kevin y Carrie en la noche de su graduación. Mientras abordan la montaña rusa de Devil’s Flight, Wendy tiene una visión: la atracción se descarrilará, matando a todos los que van a bordo.

Destino Final 4 (2009)

En esta cuarta entrega, el protagonista es Nick O’Bannon, un estudiante universitario que visita un circuito de carreras con su novia y sus amigos. Mientras mira la carrera, Nick tiene la premonición -elemento en común de todas las películas- de que ocurrirá un choque de autos que enviará escombros a las gradas, causando que el estadio se derrumbe sobre los espectadores.

Destino Final 5 (2011)

La quinta película sigue a Sam Lawton, un joven profesional que se dirige a un retiro corporativo con sus colegas. Mientras cruzan el puente North Bay, Sam tiene la premonición de que el puente colapsará y logra persuadir a varias personas para que salgan del puente antes de que el accidente ocurra.

Las películas de la saga se encuentran disponibles en plataformas como Max, Apple TV y Prime Video.