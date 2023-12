¿Cuánto cuesta el Rolex que le regalaron a Maluma en Navidad?

La sorpresa del antioqueño fue tal, que no dejó pasar la oportunidad de recordar el momento hasta en sus historias de Instagram, donde reposteó la publicación y bromeó sobre el regalo. “Este año me porté bien y Santa lo sabe”. Foto: El Espectador

Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, está en Medellín con motivo de las fiestas de fin de año. En su paso por la capital antioqueña, no solo sorprendió a sus seguidores con un paseo típico en chiva para ver los alumbrados, sino también por el valor de los regalos que recibió en la velada navideña. Uno de ellos, el más destacado por el artista, tiene un costo de más de 200 millones de pesos.

¿Cuánto vale el Rolex que recibió Maluma de navidad?

Se trata de un Rolex Day-Date Oyster, de 36 mm, bañado en oro Everose y adormando de diamantes. Esta pieza tiene un costo de 73.300 dólares, que equivale a un aproximado de 286.386.000 millones de pesos, según se detalla en la página oficial de la empresa sueca. En una fotografía se registró el momento en el que Maluma recibe el regalo, la que es portada del carrusel compuesto de 10 fotos que recopilan su Noche Buena. “NAVIDAD 2023. ¡La familia lo es TODO!”, se lee en la descripción.

Al parecer, el “Don Juan”, no fue el único afortunado, pues en una de las otras fotografías se ve a Susana Gómez, su pareja, recibiendo una caja igual a la que contenía el Rolex de Maluma. Aún se desconoce el remitente de estos lujosos regalos, pero sin duda, sorprendieron al antioqueño que en sus historias volvió a recordar el presente: “este año me porté bien y Santa lo sabe”, escribió junto a la fotografía de él junto al reloj.

Los internautas también se sorprendieron con el regalo y no tardaron en comentar sobre el ejemplar: “La familia lo es TODO, exclamó con una caja de Rolex de regalo... En fin...”, “Parce, me pregunto que se sentirá tener tanta plata” y “Ay, qué dicha. Yo también me porté muy bien y ni feliz Navidad me dieron”, son algunos de los comentarios.

Mientras tanto, Maluma sigue expresando su amor y emoción por París, la bebé que está esperando junto a Susana. También en historias, compartió sus sentimientos al respecto junto a una fotografía suya abrazando el vientre de su pareja. “Estas fechas son mis favoritas definitivamente, ¡poder compartir con los que amo y agradecer el milagro de la vida, lo es todo! Este año mi vida cambió y solo queda decir gracias”.