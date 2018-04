Dan Reynolds, el vocalista de Imagine Dragons, se separa

BANG Showbiz

El líder de la banda Imagine Dragons Dan Reynolds recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar la triste noticia de que su pareja de los últimos ocho años -y madre de sus tres hijas- Aja Volkman y él han decidido seguir caminos separados.



"Después de siete maravillosos años juntos, mi matrimonio con Aja ha llegado a su fin. Nuestras hijas continúan siendo lo más importante en nuestras vidas y seguiremos educándolas juntos con todo nuestro amor", arranca el comunicado que el cantante ha publicado en sus redes.

En ese mismo mensaje el artista -padre de una niña de cinco años y dos gemelas de 13 meses- no ha querido entrar a dar ningún detalle o pista que pudiera explicar su inesperada separación, sobre todo después de que hace menos de un mes su todavía esposa y él se dejaran ver igual de felices y sonrientes que siempre en la presentación del documental de la HBO Believer.



"Les pido por favor que respeten nuestra privacidad en estos momentos mientras intentamos trabajar en ello como familia", añadiío.



En el pasado, el músico había relatado en varias ocasiones cómo conoció a Aja en un club de Las Vegas en 2010 e instantáneamente supo que había surgido algo especial entre ellos: "Nunca había encontrado a nadie con quien hubiera conectado tan rápido. Todo acerca de ella me cautivaba. Necesitaba conocerla".



Gran parte de su vida en común estuvo marcada sin embargo por los problemas de depresión del artista, que empeoraron de forma preocupante durante la última gira mundial que llevó al grupo a ofrecer más de cien conciertos en más de cuarenta países. Tras el último de ellos, Dan anunció a sus compañeros de formación su intención de tomarse un año sabático para lidiar con su enfermedad.



"Llegó un punto en el que no me quedaba más opción. O buscaba ayuda o perdía a mi familia y mi vida", reconoció hace meses.