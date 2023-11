Daniela Álvarez regaló prótesis a taxista que utilizaba “pie de palo” para manejar

La ex señorita Colombia Daniela Álvarez ha creado un fundación para ayudar con prótesis a personas con bajos recursos. Foto: Instagram

La exreina barranquillera Daniela Álvarez fue elogiada en redes sociales por obsequiarle una prótesis a un taxista de 52 años, quien había sufrido un accidente con un cable de alta tensión y había perdido parte de su pierna. El conductor llevaba un dispositivo casero hecho con madera, tornillos y metal, que le ocasionaba dolores en su muñón y le impedía tener otra ocupación.

Quizá le pueda interesar: Falso: Snoop Dogg no dejará de fumar, todo fue publicidad

El regalo de Daniela Alvarez a un taxista

“Quiero presentarles a Luis y lo que estaba usando como prótesis, esto es hecho artesanalmente, es guadua, una tabla, tiene tornillos y metal. Esta es la historia de un taxista de 52 años que se rebusca la vida manejando con un pie de palo luego de perderlo hace 33 años en un accidente con un cable de alta tensión”, expresó Álvarez en el video subido a su Instagram.

En las imágenes se ve al taxista recibiendo con emotividad su nueva prótesis mientras le da un abrazo a la exmodelo. Luego, en otro video, se muestra manejando su taxi y al preguntarle por cómo la siente responde que “muy bien, muy suavecita”. Agregó que “me va a abrir muchas puertas, con la otra no tenía trabajo estable. Me decían que era un peligro porque me resbalaba o se podía partir y causar un accidente”. Además de que volvería a su oficio anterior como conductor de camiones.

Álvarez se ha vuelto un símbolo de resiliencia en redes y este obsequio lo hizo por medio de su fundación, donde busca ayudar a personas que necesiten algún implante. “Hoy nuestros corazones vuelven a saltar de emoción. Cumplimos el sueño de Luis: caminar sin dolor y sin dificultad. Luis llegó a la Fundación Daniela Álvarez, mediante una persona que ocupó su taxi y vio la difícil condición en la que él manejaba”, se lee en la descripción.

“Está mujer es la persona que más admiro en Colombia, está mujer es lo que realmente significa la palabra ‘influencer’, alguien que realmente influye de forma positiva en nuestra sociedad”, aseguró un usuario en redes y otro agregó que “ojalá todas las personas que tienen este tipo de discapacidad pudieron tener sus prótesis, pero lamentablemente son costosas”.

También podría interesarle: Rapero A$AP Rocky irá a juicio por dispararle a uno de sus amigos

Más noticias sobre Gente en Colombia: Carlos Vargas confesó que fue detenido en dos ocasiones El presentador de La Red, Carlos Vargas, se refirió sobre estos dos momentos de los que aprendió a “dejar calmar la vida privada”. Leer más... Carlos Vargas confesó que fue detenido en dos ocasiones Mary Méndez habló del accidente que la dejó al borde de la muerte: “Marcó mi vida” La presentadora samaria relató que estuvo en un accidente automovilístico que casi la dejó sin dientes. Leer más... Mary Méndez habló del accidente que la dejó al borde de la muerte: “Marcó mi vida”

Sobre la Fundación Daniela Álvarez

La barranquillera se ha hecho conocida en redes sociales por contar a detalle lo que ha tenido que enfrentar tras perder una de sus piernas. Sin embargo, se ha mostrado con actitud optimista frente a la situación que la obligó a dejar su carrera como modelo y ha creado una la Fundación Daniela Álvarez, que busca ayudar a personas que hayan sufrido el mismo problema y que cuenten con bajos recursos. En su página web tiene un registro de más de 800 solicitudes recibidas y tres casos aceptados.

Según la Fundación Inclusocial, el costo de uno de estos implantes puede rondar entre los $4 millones y los $10 millones, si la prótesis se hace debajo de la rodilla, o entre los $10millones y $30 millones, si se trata de la pierna completa. El valor incrementa de acuerdo a las tecnologías que se manejen, ya que algunos de los materiales que la conforman deben ser importados desde países como Alemania, Finlandia o Estados Unidos.