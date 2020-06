Daniella Álvarez publica sus primeras fotos tras la operación

“Pies, para que los quiero si tengo alas para volar”, escribió la presentadora en sus redes sociales, una frase de la artista mexicana Frida Kahlo.

Daniella Álvarez publicó este domingo las primeras imágenes tras la cirugía en la que le amputaron parte de su pierna izquierda.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida”, escirbió la exseñoria Colombia en un mensaje publicado en Instagram.

En la publicación, Daniella Álvarez aparece sonriente y acompañada de sus familiares más cercanos, y utiliza una farse muy famosa de la artista mexicana Frida Kahlo: “Pies, para que los quiero si tengo alas para volar”.

Daniella Álvarez se sometió el sábado pasado a una cirugía en la que le fue amputada parte de su pierna izquierda, un pocedimiento que debieron hacerle luego de que se complicada una operación que realizaron hace un mes para sacarle una masa de su abdomen.

El viernes pasado, en un video publicado también en Instagram, Álvarez hizo un resumen de lo que ha vivido el último mes. Al hospital ingresó para someterse a una operación que califica como “sencilla”, pues le iban a retirar una masa que los médicos le encontraron en el abdomen. El procedimiento se complicó porque la masa estaba ubicada muy cerca a la aorta e hizo que la arteria se cerrara.

“Enseguida tuve que tener una segunda operación, el mismo día, (…) los doctores hicieron esta reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo”, relata la presentadora de “Desafío Súper Regiones”.

Por tal razón, debió someterse a una tercera operación en la que le pusieron otro tipo de injerto. “Quedó muy bien, pero causó una isquemia”, añade.

Según explica, la isquemia se presentó desde la cintura hasta los pies, causando daño específicamente en el pie izquierdo, que no logró recuperarse con la cuarta cirugía que le hicieron.

Daniella Álvarez comentó que la decisión la tomó junto a su familia y médicos.

“Podría tener mi pie, pero no sería un pie funcional (…) tomé la decisión, entre tener un pie no funcional, a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, bachata, poder correr, montar bicicleta, nadar y todas las cosas que me gustan, decidí tener esta cirugía”.

Finalmente, envía un mensaje de positivismo y esperanza porque dice que el milagro que tanto pidió es la vida. “El milagro es que estoy viva, puedo compartir todavía con ustedes, puedo estar aquí hoy contándoles la historia”.