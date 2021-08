Dany Hoyos, construyendo espacios sin pretensión

¿De dónde nació su amor por la lectura y por qué quiso crear un espacio dedicado a ella?

Nunca leí nada en el colegio porque lo sentía como una imposición y no me llamaba la atención, me hacía el bobo. Pero en la universidad, estudiando comunicación social, un profesor me impuso la lectura, pero de una manera distinta, esta vez desde la pasión de los libros, y me puso a leer un libro que se llama Un hombre, de Oriana Fallaci. En ese momento mi cabeza empezó a celebrar, porque no sabía nada de literatura, y con ese libro me di cuenta de que podía conocer cosas de otros países... como si estuviera viajando. Luego me leí A sangre fría, de Truman Capote, y me encantó. Desde eso no he parado.

Cuéntenos un poco sobre su proyecto “Venga hablemos” en Instagram...

Quise crear este espacio porque siempre he sentido la necesidad de hablar sobre libros, y sobre todo dejar claro que son para todos, que cualquiera puede leer, que no saben de lo que se están perdiendo, que hay que hablar desde la pasión, que un libro que para mí puede ser una maravilla, pero para otro puede ser muy aburridor. Pasa con las series, con las novelas, con las películas... con todo. Existen ciertos prejuicios alrededor de los libros y la gente que lee, y eso es lo que quiero quitarle a la gente. En Venga hablemos converso con gente del común, con actores, cantantes, presentadores, etc., sobre la maravilla que es leer.

¿Cómo les propone a sus invitados participar en este espacio?

Dentro de Venga hablemos hay un formato que se llama Los libros de la vida, donde los invitados cuentan cuáles son sus libros favoritos, los infaltables, los que sí o sí, los que tienen en su biblioteca. Pensé: “Si voy a hablar de libros con alguien, lo haré desde la pasión”. Cada uno de los invitados llega con los cinco libros que marcaron su vida. Hay gente que menciona ocho o nueve, otros que nombran solo tres... el detonante son los libros, pero no es el fin, a veces las conversaciones toman otros rumbos y tocamos temas relacionados con el cine, la música, el teatro, en fin. Es un espacio sin pretensión.

¿Qué retos implicó para usted abrir la librería Te creo?

Esto es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Durante la pandemia murió mi abuelo, lo que me hizo reflexionar y pensar que no tenía que esperar más para cumplir mi sueño, así que dije: “Vamos a hacerlo”. Empecé a pensar en lo que necesitaba para armar la librería, y en ese proceso aprendí muchas cosas que no sabía... las casas editoriales, los libros y autores independientes, temas de espacios, etc. Ha sido muy duro, la gente solía preguntarme por qué iba a abrir una librería en pandemia, les parecía una locura además con todo el tema del paro, porque Te creo abrió el 10 de mayo, en plenas movilizaciones, y dije: “Al contrario, en este momento es que nosotros tenemos que abrir más espacios de arte, porque el arte es el que nos salva”.

Te creo no es solo un lugar para comprar libros, sino que también tiene otras actividades. Cuéntenos un poco sobre eso...

Así es... pienso que todo es una excusa para encontrarnos, y por eso la pandemia ha sido tan dura. Esos espacios son necesarios porque el hombre es un ser social, y necesitamos conectarnos... en Te creo también hay café, obviamente colombiano, de emprendedores; nuestra librería también es de emprendedores, nos interesa mucho eso, tenemos varios proveedores con emprendimientos muy chéveres. También quiero agregar que esta no será la primera librería, vamos a abrir más.

¿Por qué la librería se llama Te creo?

Nosotros tenemos una escuela de arte que se llama Te creo, y se llama así porque cuando decidí crear la empresa pensé mucho en ese verbo “creer”, porque tiene dos significados: creer en los demás, porque además estamos en un país donde nadie cree en el otro... y crear, que me parece una palabra hermosa, todo lo que uno ve es una creación divina. En los programas de Suso, en la cajita, hay un logo que dice “Te creo”, un mensaje subliminal que hace referencia a eso precisamente.

Hace un momento comentó que piensa abrir más librerías, ¿dónde estarán?

Se van a sorprender, porque van a ser librerías en las que la gente va a querer estar. Creo que el tema, o la mezcla entre librería y entretenimiento combina perfectamente, porque un libro entretiene de una manera genial... pero hay gente que las quiere separar, y no creo que eso funcione así. Vamos a abrir unos espacios muy divertidos en varias partes, es un trabajo a largo plazo, pero lo estamos construyendo. En Bogotá estamos buscándolo, además porque el público bogotano es bastante exigente y culto.