David Beckham: la versatilidad con reglas

El exfutbolista inglés, empresario y embajador global del whisky Haig Club, habla con El Espectador sobre sus facetas y de cómo ha logrado salir adelante en el torneo en el que juega su equipo en Estados Unidos.

¿Cuál es la mejor parte de hacer reglas con Haig Club?

La mejor parte es que puedes adaptar este whisky a tu estilo de vida, haciendo las cosas de una manera diferente. Crear reglas ha sido un viaje increíble, porque cada vez descubres más y más cosas. Además, es gratificante porque hemos logrado romper escepticismos y demostrarles a las personas que más allá de un whisky, Haig Club te permite encontrar diversión, armonía y especialmente formas diferentes de crear espacios, en donde el líquido y la personalidad se fusionan para vivir experiencias inolvidables. Hoy por hoy, creemos que se está marcando la diferencia trayendo productos como estos al mercado internacional, vinculándolos directamente con los gustos e intereses de la gente.

¿Disfruta el hecho de ser embajador global de esta bebida?

Me gusta conocer todos los detalles, las diferentes cosas en las que estoy involucrado. Y creo que, siendo un atleta a lo largo de los años, no había tenido la oportunidad de involucrarme en el mundo del whisky y en el negocio del alcohol. En estos últimos años, he llegado a comprender mucho de esta emblemática bebida. Me ha hecho identificar qué sabe bien, cuándo y cómo beberlo, y con cuáles comidas. Eso es lo que me ha encantado de ser embajador, además de poder viajar por el mundo y conocer otras culturas. Es un gran honor formar parte de una empresa como Diageo.

¿Qué piensa del fútbol colombiano?

Siempre he sido un fanático del fútbol colombiano. Cuando jugamos contra Colombia en el Mundial de 1998, recuerdo que era el cumpleaños de mi madre; ese día terminé teniendo un juego realmente bueno: ganamos. Además, conocer a Carlos Pibe Valderrama en ese momento para mí fue increíble, tengo muy buenos recuerdos con él. Sin lugar a duda en Colombia hay mucho talento, algunos lo demuestran jugando en el fútbol europeo. Ojalá en algún momento cuente con la suerte de tener en mi equipo a algunos de sus deportistas.

¿Qué fue lo que más le gustó de su visita a Colombia? ¿Tiene planes de regresar?

La primera vez que visité Colombia estaba muy emocionado, y ahora mismo estoy realmente decepcionado de no haber regresado todavía. Tengo muy buenos recuerdos. Cuando estuve nos trataron increíblemente bien. Quedamos cautivados con sus restaurantes tradicionales, su gastronomía, la gente; fue realmente encantador. Esperemos que la suerte nos abrace y el mundo se reabra, para volver sin pensarlo un segundo.

¿Cómo es el consumo responsable de una bebida como Haig Club?

Estoy muy orgulloso de asociarme con una empresa que aboga por el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Soy padre de cuatro hijos y esto, por sí mismo, ya hace que debas manejar el tema con honestidad. Por eso Haig Club se trata de crear reglas, porque cuando hablas con transparencia puedes disminuir el riesgo de que encuentren en esta bebida una única excusa de consumo. Encontrar la verdadera esencia del whisky no nace únicamente de su consumo social, también hace parte de la combinación, la mezcla, el motivo, pero especialmente de sus diferentes formas de consumo. Siempre debes ser precavido con estos temas, pero también debes saber direccionarlo para evitar beberlo de forma equivocada.

Haig Club es el whisky oficial del Inter Miami. ¿Cómo ha sido la temporada hasta ahora y cómo combina estas dos partes de su vida?

Creo que tengo suerte de tener grandes socios que son leales y me apoyan de muchas maneras. El hecho de que Inter Miami y Diageo se hayan unido significa mucho, gracias a esto mi vida y mi negocio van de la mano: Eso lo único que demuestra es lealtad, y se nota en todo lo que hacemos. Estoy muy feliz. A pesar de que este año hubo momentos en los que los desafíos tomaron el control de algunas situaciones, estamos sacando la temporada adelante, el equipo logró entrar a la MLS, y poco a poco estamos logrando los objetivos que nos propusimos. Esperamos que el año que entra sea satisfactorio y de muchas alegrías.