“Desafío The Box 2022” : revelan por qué no invitaron a ‘Tarzan’ al reencuentro

De acuerdo con 'Moisés', la ausencia de su compañero 'Tarzán' fue para evitar que se "sintiera mal" durante el tour por el Llano colombiano. Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

Hace un par de semanas, terminó la segunda temporada del “Desafío The Box” que dejó como grandes ganadores a Valkyria y Ceta quienes se llevaron el premio de 200 millones de pesos.

Este programa, que es uno de los más seguidos desde hace más de 10 años, deja siempre favoritos entre todos los participantes, e incluso, ha llegado a impulsar profesionalmente a muchas personalidades que pasan por este famoso programa de televisión.

También, entre competidores se crea un lazo de amistad que indudablemente supera la salida progresiva de los participantes y termina saliendo de las pantallas.

Prueba de esto, fue el reencuentro que tuvieron algunos de los competidores de esta temporada hace un par de días y que se hizo conocida en las redes sociales de Ceta, Alexa y otros más.

¿Por qué ‘Tarzán’ no estuvo en el reencuentro?

Lo cierto es que, además de que los usuarios de internet y fanáticos de algunos participantes, disfrutaron de la reunión de los exintegrantes del “Desafío The Box”, muchos otros se dieron cuenta de la ausencia de ‘Tarzán’, uno de los más icónicos concursantes y de los más recordados de esta temporada.

“Falta Tarzan”, “Falta el mejor de todos, Tarzan”, “¿Y Tarzan?”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que hizo Ceta, el llanero que ganó esta edición del reality, en su Instagram; cuenta que tiene más de 174 mil seguidores.

Fue ‘Moisés’, otro participante del reality e integrante del equipo ‘Beta’, quien reveló la realidad sobre la ausencia del costeño en el encuentro que hubo como parte dela gira por el llano colombiano con gran parte de los participantes.

“Pues la verdad, yo le comuniqué a Tarzán el por qué no lo podíamos invitar. Yo creo que también el tema va más para que él no se sintiera mal con la gente del Llano, muchas personas dicen que él no le cae bien y demás entonces era para que él no se sintiera mal”.

Hasta el momento no se tienen declaraciones por parte de ‘Tarzán’, pero muchas personas sí reaccionaron a la revelación que hizo ‘Moisés’.

Los planes de ‘Tarzán’ en el presente

Por ahora, este exconcursante del “Desafío The Box”, está enfocado en su carrera musical, ya que está a la expectativa de lanzamiento de su canción ‘Yo no soy de aquí’.