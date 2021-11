Diego Camargo llega al Teatro Cafam con su show “Que no nos roben la risa”

Diego Camargo, reconocido comediante colombiano y ex participante de Master Chef, llegará al Teatro Cafam con el stand up comedy ‘Que no nos roben la risa’, con el que hará disfrutar y reír al público. La cita es el próximo sábado 19 de noviembre a las 8:00 p.m.

Luego de pasar un año y medio encerrado con su familia por cuenta de la pandemia y de participar en el reality de cocina Master Chef del Canal RCN, el comediante y aspirante a cocinero Diego Camargo se volvió noticia por ser víctima de un intento de robo. Tras vivir todas estas experiencias, ¡está que se habla!

Por eso, iniciará su gira en el Teatro Cafam con el show ‘Que no nos roben la risa’, una carcajada continua en la que hablará de la vida en pareja durante la pandemia, de la “nueva normalidad” y de por qué es mejor dejarse atracar que oponer resistencia, entre muchas cosas más.

“Desde el Teatro Cafam seguimos llevándoles diversión a los afiliados y al público en general. Este es un espectáculo lleno de risas que nos hará sentir identificados con los momentos vividos en familia durante la pandemia, interpretados por el gran humorista Diego Camargo”, aseguró el director de cultura, relaciones públicas y medios de Cafam; Fernando Barrero Chaves

Están cordialmente invitados a acompañarnos en esta fiesta de risas en el Teatro Cafam, bajo todos los protocolos de bioseguridad.

Tipo de Evento: Show presencial

Fecha: viernes 19 de noviembre de 2021

Hora: 8:00 pm

Boletería desde $38.000 (Subsidios según categoría de afiliado)