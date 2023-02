Diego Trujillo denunció que le embargaron las cuentas por una multa que ya pagó

El actor colombiano Diego Trujillo denunció el hecho en sus redes sociales. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos

El actor colombiano Diego Trujillo, reconocido por participar en producciones televisivas nacionales como Metástasis, Los Reyes y ¿Dónde carajos está Umaña?, denunció en redes sociales que le congelaron todas las cuentas bancarias por una multa de tránsito que le impusieron en diciembre de 2022 en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, y que, según él, ya pagó.

Leer: Manuel Teodoro envió emotivo mensaje a Diego Guauque por la mejoría de salud

El actor bogotano mostró su disgusto a través de su cuenta de Twitter y señaló que, no solo le congelaron las cuentas bancarias, sino que además le “sacaron” más de $1.000.000, ya que el pago de la multa, que hizo en enero de 2023, aún no ha sido descargado en el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, también conocido como Simit.

“La Secretaría de tránsito de Guaduas me impuso un comparendo en diciembre; lo pagué en enero, y tengo el comprobante. Sin embargo, aún no ha sido descargado de la página del Simit y como si fuera poco me embargaron la cuenta bancaria y me han sacado más de 1 millón de pesos”, escribió el actor.

Otras noticias Madonna respondió a las críticas sobre su físico después de presentar los Grammy En su última publicación de Instagram, Madonna escribió que los comentarios tenían sus raíces en discriminación por edad. Leer más: Madonna respondió a las críticas sobre su físico después de presentar los Grammy Celia Cruz aparecerá en la moneda de 25 centavos de Estados Unidos La ganadora de seis Latin Grammys será la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda de ese país. Leer más: Celia Cruz aparecerá en la moneda de 25 centavos de Estados Unidos

Trujillo también pidió ayuda al Ministerio de Transporte a través de su cuenta de Twitter, sin embargo, señaló que la entidad no le ha respondido.

Señores @MinTransporteCo esto es un atropello, y nadie da respuesta. — Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) February 7, 2023

Ante la alta difusión, varios usuarios en Twitter se solidarizaron con el actor e hicieron otras denuncias de casos muy parecidos. “Don Diego Trujillo le va a tocar ir a pelear hasta allá con soportes en mano a la Alcaldía de Guaduas”, “Un clásico, a mi esposa le debitaron 800 después de 6 meses de haber pagado un comparendo. Un proceso para que devolvieran la plata, y otro para que desembargaran la cuenta”, “Me pasó exactamente igual y con una radiación en línea, exponiendo los hechos en una carta, 2 meses después me devolvieron el dinero, más de 1′400.000 de pesos”, fueron algunos de los comentarios en el trino del actor.

Podría interesarle: “Vuela alto”: equipo de ‘Día a Día’ despide a uno de sus compañeros

¿Que respondió el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones Simit?

Por su parte, el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones Simit, señaló que el descargue del paz y salvo del comparendo es responsabilidad de la autoridad de tránsito que lo impuso. “El encargado del cargue y descargue de la información contenida en el Simit es el organismo de tránsito que impuso el comparendo”, señaló la entidad.