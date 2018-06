Diseñadora Kate Spade sufría de depresión y ansiedad

AFP

El esposo de la diseñadora confirmó que ella pasaba por momentos de severa depresión desde hace unos seis años, pero dijo que no había ninguna señal de que buscaba suicidarse.

Kate Spade, la diseñadora estadounidense que se suicidó el martes en Nueva York a los 55 años, sufría de depresión y ansiedad hace años, contaron su marido, familiares y amigos.

Andy Spade, el esposo de la diseñadora desde hace 24 años y fundador de la marca Kate Spade con ella en 1993, confirmó que ésta pasaba por momentos de severa depresión desde hace unos seis años, pero dijo que no había ninguna señal de que buscaba suicidarse.

En un comunicado enviado al diario New York Times, dijo que hace 10 meses vivían separados pero en apartamentos cercanos, y que compartían la crianza de su hija Frances Beatrix, de 13 años. Sin embargo, contó que no hablaban de divorciarse y que tomaban a veces vacaciones juntos.

También aseguró que trabajaban juntos y sin problemas en su marca de accesorios Frances Valentine lanzada en 2016. Su hija era la absoluta prioridad, afirmó.

"Un shock total"

"Kate tuvo depresión y ansiedad durante muchos años. Estaba buscando ayuda de manera activa desde hace cinco años, viendo a un doctor de manera regular y tomando medicamentos para la depresión y la ansiedad", dijo su marido.

"No hubo abuso de sustancias ni abuso de alcohol. No hubo problemas en la empresa. Amamos crear nuestro negocio juntos. Estábamos co-criando a nuestra hermosa hija", dijo Andy Spade, lamentando las filtraciones de la policía de la carta dejada por la diseñadora, que asegura aún no ha visto.

"Estuvimos en contacto la noche anterior y no hubo advertencias de que haría esto. Fue un shock total. No era ella misma. Habían demonios personales que estaba combatiendo", añadió.

"Kate era la mujer más hermosa del mundo. Era la persona más amable que nunca conocí y fue mi mejor amiga durante 35 años. Mi hija y yo estamos devastados por su pérdida, y ni siquiera puedo comenzar a imaginarme la vida sin ella", escribió Andy Spade.

Una hermana de la diseñadora, Reta Saffo, dos años mayor que ella, había indicado más temprano al diario Kansas City Star que Kate Spade se automedicaba con alcohol, y que no quiso en el pasado internarse en una clínica para combatir su depresión por miedo a afectar la imagen de su marca, asociada a la alegría y el entusiasmo.

Sus declaraciones fueron desmentidas tanto por Andy Spade como por un hermano de ambas, Eric Brosnahan, quien explicó que Saffo cortó relaciones con el resto de la familia hace más de 10 años.

Brosnahan aseguró que las declaraciones de Saffo al Kansas City Star eran "ampliamente incorrectas".

"Katy estaba muy contenta la mayoría del tiempo, la persona más divertida del mundo, y a veces se ponía realmente triste", contó al New York Times una de las mejores amigas de la diseñadora, Elyce Arons. Ambas se conocieron en la Universidad de Kansas y Arons fue luego su socia en Kate Spade y en Frances Valentine.

La depresión llegó despacio, contó Arons. Hablaban de ella, "y terminábamos riendo", dijo.

Kate Spade "sentía que podía sola con ella", dijo. A veces comentaban el suicidio de alguna celebridad, y "ella me decía, 'Yo nunca haría eso. Yo nunca haría eso. Yo nunca haría eso'; y yo le creía".

"Un don envidiable"

Las reacciones a la muerte de la fundadora de la icónica marca neoyorquina siguen llegando.

"Kate Spade tenía un don envidiable para comprender exactamente lo que las mujeres del mundo querían vestir. Lanzó su marca en un momento en que todos pensaban que la definición de una cartera era estrictamente europea, un símbolo de estatus y riqueza impuesto hace décadas", dijo la jefa de redacción de Vogue, Anna Wintour, en un comunicado.

Experta en accesorios desde su época como editora en la revista Mademoiselle, Spade era sobre todo conocida por sus carteras elegantes y urbanas.

"Luego llegó esta joven estadounidense que cambió todo. Hubo un momento en que no podías caminar una cuadra en Nueva York sin ver una de sus carteras, que eran como ella, coloridas y sin pretensiones", añadió Wintour, conocida como la "papisa de la moda".

"Kate diseñó con un gran encanto y humor, y construyó un imperio mundial que reflejó exactamente quién era ella y cómo vivía. Mucho antes de que hablásemos de 'autenticidad', ella lo definió".