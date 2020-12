Don Francisco y el secreto de seguir vigente

Es tal vez el conductor de televisión latinoamericano más famoso del siglo XX y destacado por su labor filantrópica. Su programa “Sábado gigante” estuvo al aire durante 53 años de manera ininterrumpida.

Este año ha sido muy particular en varios sentidos. ¿Cómo ha sido para usted? ¿Cómo ha asumido este 2020?

Ha sido un año muy difícil, complicado, especialmente para personas en mi rango de edad, ya que estamos en la primera línea de cuidado y contagio. Esta es una enfermedad que ataca a todas las personas, pero los mayores requerimos un mayor cuidado.

También visto desde otro punto ha servido para compartir más tiempo con la familia y, si se quiere, fortalecer esta institución fundamental de la sociedad...

En ese sentido ha habido un reconocimiento de la importancia de la familia, pero al mismo tiempo la vulnerabilidad de la gente y la pérdida de trabajo en el mundo. El hecho de que esta sea una situación anormal hace que la gente esté más tensa y a esto le queda bastante tiempo hasta que se pueda mejorar.

¿Qué podemos hacer como sociedad para que esta experiencia nos enseñe a ser mejores?

Estamos en el peor momento de la pandemia, lo primero que debemos tener es un concepto de solidaridad, que los que más saben, los que más tienen y pueden deben ir en ayuda de los que menos saben, de los que menos tienen y de los que menos pueden. Este efecto de la pandemia a lo mejor nos haga reflexionar para ser una oportunidad más justa de ahora en adelante, para que las oportunidades sean similares y no sean tan distantes entre los más poderosos y las personas que menos tienen.

Usted estaba en Nueva York cuando tuvo su primer contacto con la televisión, pero además pasó un año solicitando una oportunidad para su primer trabajo. ¿Cómo recuerda eso en la actualidad?

Tenía 19 años y mientras estudiaba en Nueva York un día entré a la habitación del hotel y me di cuenta de que había una radio muy parecida a la que había en mi casa, había solo una diferencia, la radio de mi casa tenía una tela y esta tenía un vidrio, cuando la prendí y me fijé que se veía y se escuchaba, supe que ese era el futuro, así fue mi primer contacto con la televisión. Cuando volví a Chile tuve que ir un año seguido para conseguir una entrevista, palabra importante para este oficio: perseverancia.

¿Qué tuvo que sacrificar usted para lograr las metas profesionales?

Lamentablemente el éxito, el empeño, los sueños producen ciertos desequilibrios y siento que en algún momento de mi vida tuve ese desequilibrio, le entregué mucho tiempo a esta pasión y mi esposa fue la encargada de suplirme, cosa que no existe porque hice falta en algún momento, tenía esas ganas de triunfar, que seguramente es la misma que tú tienes ahora mismo.

¿Cuáles han sido sus mayores motivaciones y enseñanzas durante estos últimos años?

Creo que esta pandemia, estos últimos meses me han enseñado que las cosas materiales no son las más importantes, que tienen alguna importancia, pero lo más importante es tu satisfacción, es tu alegría, es tu empeño, tu trabajo; todo eso tiene como consecuencia algunas cosas materiales, pasé este año siete meses sin usar zapatos.

¿Qué viene para Don Francisco próximamente?

Ahora me estoy reinventando, quiero dar una sorpresa, hacer un programa que se llame Una mirada 2020, en el que quiero mirar con otras personas cómo ha sido este año y cómo será 2021, es una serie pequeña de 10 programas que haré en una cadena internacional.

Supe también que está escribiendo un libro titulado “Lo que aprendí”...

Inicialmente se llamaba así. Sin embargo, a la editora le pareció que el nombre no generaba el mismo impacto y me sugirió un cambio, por ahora se llama Con ganas de vivir.

Su padre fue víctima en un campo de concentración, usted ha mencionado que mientras él estuvo vivo no le mencionaba el tema, pero años después pudo visitar los campos y afrontar esa realidad. ¿Cómo fue para usted esa experiencia?

Estuve en los campos de concentración cuando se cumplían 70 años de su cierre. Siempre había creído que mi padre había estado en Bergen- Velsen, porque un pariente me lo había dicho así, lo que encontramos es que fue el prisionero 27170 de Buchenwald. Lo quiero recordar porque la injusticia no se debe repetir, no solamente contra el pueblo judío, hoy día hay que incluir e integrar a los diferentes, ayudar en este momento difícil. Sé que ustedes por ejemplo están recibiendo mucha gente de Venezuela y hay que luchar por evitar la discriminación.

¿Cómo nació en usted el interés por ayudar a los sectores menos favorecidos a través del proyecto Teletón?

Hace muchos años haciendo una sección de Sábado gigante, recorriendo los campos de Ahumada, cerca de la ciudad de Santiago, vi que había un perro amarrado debajo de un árbol, pero al acercarme me di cuenta de que era un niño de la edad de mis hijos, la madre me dijo que el niño era débil mental y podía atacarla, y por eso permanecía amarrado, aquello por supuesto me pareció terrible. Coincidió que en un programa me mostraron las condiciones en que estaban las personas discapacitadas en Chile, se atendía solo el cinco por ciento de los niños en el país, me propuse construir un ascensor, arreglar el lugar.

¿Cómo le gustaría que lo recordaran después de su muerte?

Ojalá que digan que fui una buena persona, porque creo que la gente no se muere, seguimos vivos en las personas que nos conocieron para bien o para mal, quisiera que la mayoría me conociera para bien. Quisiera que me recuerden como una persona bien intencionada, creo que lo he sido y he trabajado por dar lo mejor de mí en este trabajo como comunicador y así será mientras pueda, mientras mis facultades me lo permitan.