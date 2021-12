Dr. José Ignacio Zapata: “Teletón renace en un nuevo formato”

El doctor José Ignacio Zapata es especialista en Traumatología Deportiva y Cirugía de Rodilla. / Archivo particular

¿Qué personas se benefician de las donaciones que recibe la Teletón?

Estas ayudas están destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva o cognitiva, eso es importante porque nosotros no atendemos otro tipo de discapacidad. A pesar de que existe la idea de que el sistema de seguridad social en Colombia cubre toda la salud, todos los ciudadanos debemos hacer un copago, y si llega un niño a la fundación necesitando una cirugía de urgencia, esa cirugía vale $100 millones que paga la EPS, pero el niño debe pagar $700.000. Eso parece poco, pero la fundación Teletón lo que hace es ayudarle en ese monto que le corresponde pagar.

¿Cuál es la meta de Teletón este año?

En esta ocasión la meta no son pesos, sino personas. Con el recaudo de las donaciones esperamos atender 22.000 nuevos pacientes en varias líneas de intervención: la primera es ayudar en lo que no cubre la EPS; la segunda, atender personas con una enfermedad nueva que ha surgido a raíz de la pandemia, llamada síndrome poscovid, pues cuando una persona tiene covid, generalmente queda con problemas de equilibrio, de memoria, le cuesta concentrarse e incluso sufre de problemas pulmonares. Por eso, Teletón y el Instituto Roosevelt llevan más de un año atendiendo personas con este síndrome.

¿En qué consiste la alianza entre Teletón y el Instituto Roosevelt?

Nosotros desde hace tres años nos juntamos. Teletón Colombia tiene 45 años de funcionamiento, y Roosevelt tiene 74 años. Quisimos unirnos porque ambas instituciones tenemos el mismo propósito. Eso potencia a las dos organizaciones y es más práctico, porque tenemos una sola dirección, una junta directiva, un área administrativa, lo que hace que nuestro funcionamiento sea menos costoso y más eficiente. Quisimos sumar la experiencia de dos organizaciones y hacer más eficiente la operación. Por eso estamos juntos ahora.

¿Quiénes han sido los principales donantes de la Teletón?

Teletón durante mucho tiempo le enseñó al país a ser solidario, y son los colombianos quienes han apoyado la Teletón toda la vida. El 70 % de las donaciones siempre han venido de las personas naturales, a veces piensan que las empresas son las únicas que donan y no es así, es el señor de a pie que da $1.000 o $2.000. Por eso, nuestras donaciones pueden ser desde $1.000 en adelante, para que nadie se quede por fuera de esta causa.

¿Por qué la Teletón duró tres años sin ser realizada?

Varias razones, principalmente porque estábamos consolidando la unión entre Teletón y Roosevelt, y por la pandemia. Eso no quiere decir que no hayamos seguido prestando servicios, ya que en estos tres años hemos hospitalizado alrededor de 40.000 pacientes, hemos hecho 45.000 cirugías, hemos atendido en consulta especializada a más de 300.000 personas, hemos seguido actuando con nuestros recursos, no nos quedamos quietos, pero ahora vuelven a necesitarse los recursos para seguir prestando los servicios.

¿Cómo se ha reinventado Teletón con el tiempo?

Este año, esa reinvención y ese renacimiento son en un formato distinto. La palabra Teletón viene de televisión, es una maratón televisiva. Antes era un programa de transmisión continua durante dos días con artistas e historias de vida. Eso en el mundo actual de las redes sociales ya no cabe, por eso, en esta ocasión la campaña tiene un formato distinto, aunque también vamos a estar en televisión el 8 de diciembre a las 10 de la noche, y vamos a tener a Iván Lalinde y Carolina Cruz de presentadores.