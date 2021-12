Jorge Rausch y La Apuesta por la cocina colombiana

Jorge Rausch cuenta que durante el confinamiento y la pandemia se ha dedicado a cocinar mucho en casa. / Archivo particular

El cierre de restaurantes ha sido una de las consecuencias de la pandemia y usted, como muchos otros, ha sido uno de los afectados. ¿Cómo ha hecho para mantenerse en el negocio?

Así es, con la pandemia el negocio de los restaurantes fue uno de los más afectados; y tuve que cerrar varios de los míos. Afortunadamente, he trabajado mucho en la parte de mi imagen y eso me ha permitido reinventarme, no solo con los restaurantes que tengo abiertos, sino que he hecho muchísima televisión, he escrito libros, he producido una gran cantidad de material digital por diferentes plataformas y redes, he dictado master clases y conferencias, he hecho varios trabajos con distintas marcas… así que he podido mantenerme muy bien.

¿A qué le apuesta con La Apuesta?

Quisimos apostarle a un sitio relajado, un sports bar, que es un tipo de restaurante muy popular en Estados Unidos y otros países, donde la gente pueda comer comida sencilla, pero deliciosa, en un ambiente informal, donde además se disfruta del mundo de los deportes, compartir en familia y con amigos, ver partidos de fútbol y otros deportes.

¿Por qué se le ocurrió desarrollar el concepto “gastrosport”? ¿Es aficionado o practicante de algún deporte?

Pienso que este concepto de restaurante (que, como comenté, en otros países es muy popular) era algo que le hacía falta a Bogotá y estoy convencido de que acertamos con este sitio maravilloso. El tema de los deportes es algo que me encanta. No practico deportes de equipo, pero sí procuro mantenerme en forma haciendo bastante ejercicio, en gimnasio todos los días, con rutinas de pesas y cardio. También me gusta mucho ver todo tipo de deportes de competencia. Además, estoy muy involucrado en el tema de la alimentación saludable.

¿Cómo define la comida de La Apuesta? ¿Es rápida o de alta cocina?

Lo que tenemos en La Apuesta no es propiamente comida rápida, pero tampoco es alta cocina. Aunque yo soy chef de alta cocina, el concepto que quisimos darle al lugar es de comida sencilla, casera, sabrosa, muy bien preparada; menús populares muy bien puestos en el plato, en un lugar informal, pero sumamente lindo.

Por ejemplo, ¿qué menú recomienda de La Apuesta para ver un partido?

Para ver un partido a mí me gustan cosas para picar: alitas, arancini, nachos, tacos… cosas que uno pueda compartir con otras personas, que no tenga que estar metido en el plato, sino que pueda ir picando, sin perderse nada del partido.

Al convertirse en celebridad por su participación en “MasterChef” Colombia, Chile y Ecuador, ¿sigue cocinando o dedica más tiempo a los proyectos de televisión?

La verdad, cada vez cocino más. Antes de pandemia me quedaba muy difícil, porque tenía múltiples compromisos; pero ahora estoy cocinando mucho en casa, produciendo material para plataformas digitales, incluso, estoy haciendo un libro en este momento. Todo eso me implica cocinar muchísimo, que es en realidad lo que más me apasiona.

Usted es un gran promotor de los sabores locales ¿Cómo cree que estamos en Colombia, en desarrollo culinario, frente a otros países?

Antes de la pandemia, yo tenía un restaurante que se llamaba Local, en el que los protagonistas eran los sabores de nuestra tierra. Esto, porque soy un enamorado de la comida colombiana y me parece que tenemos un potencial enorme. Desafortunadamente en pandemia todo se frenó un poquito; entonces, debemos esperar a que vuelvan los turistas, para poner de nuevo en furor nuestra cocina. Es importante que los chefs jóvenes se preparen e investiguen sobre nuestros sabores, para seguir dándoles mucho énfasis. Yo, por ejemplo, en todos mis restaurantes, así no sean de comida colombiana, tengo los productos y muchos platos nuestros.

¿Seguirá abriendo restaurantes? ¿Vienen más participaciones en proyectos para televisión?

Estoy terminando MasterChef Ecuador, y si Dios quiere, en enero del próximo año empezaremos a grabar MasterChef Colombia. En este momento no tengo más proyectos de restaurantes; considero que con los que ya tengo estoy bien y sobre todo muy tranquilo. Obviamente, tendré que estudiar muy bien cómo está la situación antes de tratar de expandir de nuevo el negocio.