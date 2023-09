El esposo de Natalia Sanint de “MasterChef” es un importante piloto

La pareja se casó en 2016. Foto: Instagram: natasanint_

La locutora de Olímpica Estéreo Natalia Sanint fue una de las elegidas para participar en MasterChef Celebrity 2023, la también imitadora, es una de las se ha mantenido en el programa a lo largo de las eliminaciones. Aunque el programa aún no termina sus emisiones, los participantes ya salieron del set. Sanint ha dado detalles de su vida y de su esposo, quien es un piloto.

El esposo de la locutora es Juan Manuel Herrada, a quien ella llama Juancho. La pareja está casada desde hace siete años y tienen una hija juntos. “Imagínate que mi esposo es piloto y chef. Del resto de cosas no te hablo porque uno no puede ser bueno en todo. (...) Él me decía ‘mira, cocina así’, tal cosa. Es caleñito”, dijo Sanint durante una entrevista en Bravissimo.

“Yo en MasterChef me pruebo, mami, cómo será que mi esposo me dice, ‘Vos como sos aquí en la casa, y allá sos una pelota, mirá, no pasa nada con vos, ¡yo me aterro!”, recuerda la imitadora. El esposo de la locutora ya tenía una hija cuando se casaron.

“Este plato se llama sushi para Lucy. Lucy es la hija de mi esposo y un momento feliz para ella es llevarla a comer sushi, entonces quise dedicarle este plato a la niña que más come sushi”, dijo en un capítulo de “MasterChef”.”Lo hice en mi casa (el plato) y tuve la juez que más come sushi, que es la hija de mi esposo. Se lo comió y dijo: ‘Uy, ‘Nati’, quedó rico’”, recordó la locutora.

