El estado de salud de Egidio Cuadrado tras someterse a una intervención quirúrgica

Carlos Vives, junto al acordeonero, Egidio Cuadrado, presentan "Escalona nunca se había grabado así", un álbum recopilatorio de los éxitos de Rafael Escalona y que también celebra los 30 años de carrera musical de Vives. Foto: Cortesía: Paola España Comunicaciones

El ganador al Premio del Consejo Directivo de los Gramy Latino, Egidio Cuadrado, se encuentra bajo observación médica tras realizarse una biopsia el pasado jueves 11 de enero. Este procedimiento se realizó a causa del descubrimiento de una masa en su cuerpo después de un chequeo médico de rutina en el mes de diciembre. Por recomendación médica fue necesario hacer esta intervención quirúrgica.

¿Qué pasó con Egidio Cuadrado?

A diferencia de lo que afirmaban algunos medios, que indicaban que el acordeonero se encontraba en estado crítico por un cuadro viral que resultó en gastritis, la esposa del artista, Fanny Maldonado, indicó que aunque es cierto que se realizó una biopsia, el guajiro está estable. “Han dicho que duró tres días en UCI, que ha estado intubado, que se está muriendo, pero todo eso es falso. Lo trajimos porque estaba presentando un dolor en la parte derecha de la cintura, le fueron practicados unos exámenes médicos y se le detectó una masa, por lo que fue necesario practicarle una cirugía con el objetivo de tomar una muestra, o lo que le llaman biopsia”, explicó en entrevista con periódico El Heraldo.

Para tranquilidad de los fanáticos, Maldonado también afirma que Cuadrado está en recuperación y que es probable que salga del centro médico este fin de semana. Mientras los familiares y amigos esperan el resultado del examen, la pareja reconoce que está bien. “En el nombre de Dios tenemos Egidio Cuadrado por muchos años, anímicamente está bien, come divinamente, lo único que no queremos es que hable mucho porque se fatiga, por eso yo estoy al frente de todo, les quería dar un parte de tranquilidad a sus seguidores sobre su salud, así que les digo que no se preocupen que él está bien, y les agradezco tantas muestras de cariño”.

Clásicos de la provincia: 30 años desde el legendario disco

Una de las amistades más aplaudidas y reconocidas por los oyentes del artista vallenato es la que mantiene con el cantante Carlos Vives, con quien realizó el álbum “Clásicos de la provincia” en el año 1993 junto a la agrupación La Provincia. Este disco, que surgió como resultado de la amistad que se gestó por participación de ambos en la telenovela Escalona de Caracol Televisión en el año 1990, inmortalizó canciones como “La gota fría” de Emiliano Zuleta Baquero.

Justamente, luego de 30 años del lanzamiento del disco, la dupla decidió lanzar otro disco que se llevó un Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional, el “Escalona nunca se había grabado así” lanzado en el 2023 y galardonado en el 2024. El álbum, cuenta con doce canciones del compositor colombiano Rafael Escalona, reinterpretadas por el cantante samario y el acordeonero guajiro.