"Él me hizo mucho daño", habla Iveth Ardila, exnovia de Fredy Guarín

Redacción entretenimiento

Hace una semana Sara Uribe renunció a su trabajo como presentadora del programa de entretenimiento del Canal 1 'Lo Sé Todo'. Según dijo, tomó esa decisión para viajar a China y darse una segunda oportunidad amorosa con el futbolista del Shanghái Greenland, Fredy Guarín.

Esa, hasta ahora, ha sido la noticia del mundo del entretenimiento más comentada en Colombia en lo que va corrido del año.

La historia ha tenido desarrollo. Este sábado el programa La Red, de Caracol Televisión, contó otro capítulo de esta novela. Esta parte del cuento tiene como protagonista a Iveth Ardila, quien, hasta hace menos de un mes, era la novia de Fredy Guarín. Lea también: Sara Uribe vuelve con Fredy Guarín y se va de Colombia

Según la modelo y presentadora paisa, la relación con Guarín empezó en diciembre de 2017 cuando Guarín viene a Colombia pasar vacaciones.

"Antes de que nos presentaran, él ya me hablaba a por Instagram. Después el hermano nos presenta, intercambiamos el

WhatsApp y empezamos a salir. Me hacía sonreír, me coqueteaba, me hacía saber que le gustaba. Me decía que le decía a la mamá que yo iba a ser la próxima novia".

En la entrevista con La Red, la modelo contó un episodio que le resultó extraño.

"Un día decidimos ir a un restaurante. Una hora después llegó Sara Uribe, eso me tomó por sorpresa, yo conozco a Sara, pero no somos amigas, igual la saludo normal y veo que entre Fredy y Sara no hubo un saludo, le pregunté por lo que pasaba y me dijo que con ella no tenía nada.

Además: Lo que pasó en la vida de Sara Uribe y Fredy Guarín mientras estaban separados

Ese fue el día en el que más amor hubo; dedicatorias, canciones, romance intenso, como decir: no me interesa quien nos está viendo, solo me importa estar contigo".

Según Ardila, después de compartir un mes con el deportista y cuando a este se le acabaron las vacaciones y tenía que regresar a China, Guarín pidió permiso formalmente a la familia de la modelo para irse con ella al país asiático.

"No me lo preguntó, solo me dijo: 'Amor, ya está el tiquete para China'. Les pidió permiso a mis papás, les dijo que quería estar conmigo, que quería que yo viajara con él. Fue un amor bastante bonito. Tomé la decisión de dejar todo, de abandonar los sueños y dejar todo por amor.

Era una relación de pareja muy normal. o acompañaba a los entrenamientos, a los partidos de fútbol, me presentó como su novia".

Ardila cuenta que la relación avanzaba tranquilamente hasta que una llamada cambió todo.

"Empezamos una discusión cuando yo recibo una llamada en la que me dicen que Sara (Uribe) está en el apartamento de Fredy en Miami. Le pregunté por eso, y me dijo que no sabía nada, que se lo había prestado la familia. Me sentí decepcionada. Le dije que me dijera la verdad y me reiteró que no tenía nada con ella".

Horas más tarde, Sara Uribe publica en su cuenta de Instagram una foto desde el apartamento de Guarín en Miami.

"Eso nos llevó a tener una pelea y tomo la decisión de regresar a Colombia. Regreso a mediados de marzo y a principios de abril dejamos de hablar y cortamos comunicación".

La modelo le dijo a La Red que cuando su relación estaba en un buen momento, Sara buscaba constantemente a Guarín.

"Me mostraba cando Sara le hablaba o le decía 'te amo', eso no me daba rabia, me daba seguridad porque él me mostraba todo y no le respondía los mensajes a pesar de que ella le decía que quería estar con él".

Dos semanas después de su regreso a Colombia, Ardila se entera que Sara y Guarín están de nuevo juntos.

"Fue sorprendente para mí ver el recibimiento que él le hizo a ella. Fue algo que él aprendió de mí. El día de San Valentín, que fue un da bastante especial, yo le hice a él una sorpresa igual o mejor de la que él le hizo de bienvenida a Sara.

Este es un ciclo que debo cerrar, le debo hacer un duelo. Me hizo daño, no quiero hablar con él. Solo les deseo felicidad y si están proyectados para ser felices, adelante", señaló la modelo a La Red.