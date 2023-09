El nuevo cómic de “Superman” se inspiró en “Folklore”, un álbum de Taylor Swift

El escritor confesó en una entrevista publicada el día de ayer que Folklore, el octavo álbum de Taylor Swift, fue su inspiración. Foto: Cortesía

La pandemia que se desarrolló a causa del COVID-19 fue para muchos una época solitaria, llena de incertidumbre y una sensación de exilio en el propio hogar. Este ambiente social fue el indicado para que el artista y escritor estadounidense Sina Grace desarrollara la nueva historieta del hombre de acero, Superman: The Hardest of Youth, que verá la luz el 3 de octubre de este año. El autor comenta que el octavo álbum de la artista Taylor Swift lanzado, justamente, en 2020, fue un pilar de inspiración para su obra.

“Estaba escuchando mucho Folklore de Taylor Swift, así que ese tipo de estética sombría influyó en cada aspecto del diseño del libro”, dice en el encuentro Comic Con de San Diego 2023 para una entrevista en el portal web Screenrant publicada este jueves 31 de agosto. La influencia de la artista más escuchada en la plataforma musical Spotify se evidencia desde la portada del comic, la cual cuenta con tonos tierra que recuerdan al disco. “Había una vibra otoñal en el comic que quería capturar”.

La nueva historia del célebre superhéroe se sitúa en su ciudad natal, Smallville, donde el joven Clark Kent asiste a su preparatoria, la cual se ve afectada por la pérdida de un compañero de clase y un peligroso misterio. Problemas que deberá afrontar. Durante el desarrollo del personaje, Clark deberá hacerle cara a su mortalidad, o más bien, a la ausencia de ella, junto a otras preguntas sobre la vida. Por lo que parece, la historieta tendrá una profundidad que no es común en los relatos gráficos de Superman.

Similar es Folklor, el primer álbum de Taylor Swift que no es autobiográfico y en el cual se permite explorar otros géneros como el indie folk, el rock alternativo y el electro-folk, revelando una faceta distinta en la que despliega sus dotes como compositora narrando la historia de un trío (James, Betty y Augustine) que se encuentra en un triángulo amoroso narrado desde diferentes aristas, dándole al disco un dinamismo único que se destaca en su carrera musical.

Sina Grace ha participado activamente en otros cómics populares dentro de la cultura geek como Iceman, The Walking Dead y Go Go Power Rangers.