Padre Chucho contó el drama que vive en Israel: “Hasta que no salga el último, no me voy”

El 7 de octubre, justo el día quese desató la guerra entre Israel y Palestina, el sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho, aterrizó en Israel para visitar la denominada Tierra Santa, en donde se dice ocurrieron importantes hechos bíblicos.

El padre llegó a Medio Oriente junto con 92 feligreses, en su mayoría colombianos, con quienes quedó atrapado en medio del conflicto que ya ha cobrado miles de vidas. Según los más recientes reportes, 1.200 israelíes y cerca de 900 palestinos han fallecido.

En entrevista para la sección Caracol Ahora de Noticias Caracol, el sacerdote contó la difícil situación que atraviesan él y sus acompañantes. Minutos antes de haber iniciado este espacio periodístico, contó que sonaron los alarmas, lo cual los asustó y los obligó a buscar un lugar para salvaguardarse.

“Nos pegamos un susto terrible porque cualquier cosa que pasa aquí hay unos refugios y todos tenemos que correr y mis colombianos se me perdieron, se metieron a la cocina, yo terminé metido con los judíos y no sabía yo dónde estaban, hasta que por fin nos encontramos. Es compleja la situación en Jerusalén”, relató el clérigo.

La mayoría de feligreses que se encuentran con el padre Chucho son personas de la tercera edad, por lo que muchos requieren de cuidados especiales. Una de las mujeres que viajó con él, manifestó que necesita que se les suministren medicamentos, además señaló que lo único que desea es regresar a Colombia.

Ante esto, el padre se mostró optimista y expresó su felicidad por el anuncio de la Cancillería colombiana, que informó que se enviarán dos aviones a Israel para rescatar a los más de 200 connacionales que se encuentran atrapados en dicho país a causa del conflicto bélico.

No obstante, sí cuestionó a “las aerolíneas Iberia, Lufthansa, que de una manera irresponsable nos cancelaron, nos dejaron a la deriva sin ninguna posibilidad, sin ninguna protección, sin darnos una posibilidad siquiera de ir a Jordania o a El Cairo”.

A pesar de la difícil situación que viven, el padre expresó que ha intentado mantener la calma y animar a sus acompañantes, a quienes les ha manifestado que deben mantener la fe “porque estamos en la tierra de Dios y esto nos ha hecho caminar, fortalecer, de que Dios peleará por nosotros y que no tengamos miedo. Dios está delante de nosotros, aunque cuando suenan las alarmas corremos”.

De igual manera, cuenta el padre que su viaje a Israel habría sido para una peregrinación y recorrido por los lugares santos.”Yo estaba en Roma en un entrenamiento con la Asociación Internacional de Exorcistas y vine para acompañar espiritualmente, para guiar espiritualmente, pero de guía espiritual me he convertido en un protector”.

Por tanto, aprovechó para señalar que él y las personas que lo acompañan están bien. “Aquí nos ven, estamos bien. Hemos tenido tiempo también de reír, nos hemos alegrado en medio de la tristeza. Nos reímos de nuestras carreras y de donde nos escondemos, lloramos, pero estamos hoy también con lágrimas de alegría por las buenas noticias de la embajada”.

El padre Chucho aprovechó para agradecer a Margarita Manjarrés, quien es la embajadora de Colombia en Israel. “Si no es por nuestra embajadora, estarían estas personas -que son mayores- totalmente desprotegidas”. Sin embargo, no solo hay colombianos entre los feligreses, según el sacerdote, también “son mexicanos, de Estados Unidos, son de varios lugares. Hasta que no salga el último, no me voy yo”, aseguró.

