“El sueño de la vida”, desde los ojos de Jorge Hugo Marín

La Maldita Vanidad estrena en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo la obra inacabada de Federico García Lorca, dirigida por Jorge Hugo Marín.

Federico García Lorca, el gran poeta y dramaturgo andaluz, que murió fusilado por las fuerzas franquistas cuando estalló la Guerra Civil española, entre su gran testamento artístico dejó una obra teatral inacabada: El sueño de la vida.

En aquella pieza, de la que alcanzó a escribir un acto, un grupo de actores prepara el montaje de Sueño de una noche de verano, la famosa fantasía de William Shakespeare. Y la preparan en medio de la guerra, con la violencia tocando las puertas de entrada de su sala.

Lea también: “Falcon y el Soldado del Invierno”: ocho curiosidades de la serie de Disney+

La pregunta era: “¿se debe seguir haciendo teatro en medio de la tragedia?” Los artistas y funcionarios se niegan a que la función pare. Casi un siglo después, Jorge Hugo Marín, director del grupo La Maldita Vanidad, se enfrentó a preguntas similares: ¿cómo hacer teatro en medio de las restricciones que impone pandemia? ¿Se debe parar?

¡Agéndate en #SemanaSanta! @teatrolamaldita presenta 'El sueño de la vida', coproducción con el #TeatroMayor, una versión adaptada y dirigida por Jorge Hugo Marín de la obra inconclusa de Federico García Lorca.

🗓 2 y 3 de abril

📍 #TeatroMayor

Entradas 👉 https://t.co/qEeKXCJm87 pic.twitter.com/pKPmcB4vnC — Teatro Mayor JMSD (@teatromayor) March 31, 2021

“La idea de Lorca de montar esta obra me había surgido desde antes de la pandemia y siempre me la imaginé en un teatro donde hubiera poco público, porque Lorca creó el pedazo de texto que logró terminar en medio de la Guerra Civil española y, en ese momento, su grupo La Barraca estaba siendo boicoteado desde el franquismo para que dejara de hacer funciones y ya no se presentara más”, apunta Marín.

La visión de El sueño de la vida del director antioqueño se podrá ver este 2 y 3 de abril, a las 8 p. m., en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con un elenco de destacados actores como Alejandro Aguilar, Cristian Galvis, Ella Becerra, Jairo Camargo, Jennifer Ortiz, Miguel González, Patricia Tamayo, Saeed Pezeskhi y Wilson García.

Lea también: Frente al Espejo, la verdad sobre el conflicto armado en Colombia

Para esta pieza, una coproducción entre el Teatro Mayor y La Maldita Vanidad, Marín parte de esa premisa de Lorca de la imposibilidad de seguir haciendo teatro. Para ello, el director y dramaturgo realizó un trabajo casi arqueológico sobre la pieza, que usualmente se montaba junto a otros espectáculos de Lorca.

Marín descubrió, por ejemplo, un libro de una editorial española que recoge unas entrevistas del poeta español en las que asegura que El sueño de la vida es una obra autónoma y además describe cómo iban a desarrollarse el segundo y el tercer acto.

“El fragmento original de Lorca es de trece actores, nosotros lo llevamos a nueve. La complejidad además radica en que Lorca en ese fragmento hace un paralelo con Shakespeare y al tiempo está su discurso, están los dos textos todo el tiempo en disputa. Yo le agregue uno más, que es mi voz, son tres autores al tiempo en una partitura que es muy compleja, pero que es el gran encanto y el reto en que nos metimos”, explica Marín.

Lea también: Disney+: estas son las novedades de abril de 2021

La estructura dramatúrgica respeta entonces el texto de Lorca, pero también le da más protagonismo a Shakespeare, pues Marín decide incluir varias escenas de Sueño de una noche de verano. En esta pieza, curiosamente, el bardo inglés también planteaba ese discurso ‘metateatral’ en el que se monta una obra dentro de la obra.

A lo anterior se la suman reflexiones que reflejan la situación actual, en la que el oficio del teatro se ha vuelto más complejo por los retos que ha supuesto el coronavirus.

“Esto es una tragedia, en la ficción de Lorca termina la guerra entrando al teatro, y aquí un poco termina de la misma manera, pero a través del trayecto yo pongo otros discursos: el de una compañía de actores ante la imposibilidad de hacer teatro ahora”, añade Marín.