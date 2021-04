Esta producción, ganadora del Premio India Catalina como “Mejor producción periodística”, nace como un espacio para oír a las víctimas, reconocer sus historias, entender el impacto de la guerra en la sociedad y sobre todo, inspirar a aquellos capaces de trabajar por un futuro de no repetición.

Este magazín que combina diferentes formatos periodísticos, es conducido por Santiago Alarcón y busca preparar el camino hacia la entrega del informe final de la Comisión de la Vedad que permitirá conocer lo que vivió Colombia durante 60 años de conflicto armado. “Frente al Espejo”, producto transmedia de la Comisión de la Verdad con el apoyo de la Unión Europea realizado por Capital, ganó el Premio India Catalina a Mejor Producción Periodística y/o de Opinión en la edición número 37 de los galardones de la Industria Audiovisual Colombiana.

Para Álvaro Perea, director de Frente Al Espejo, este premio representa el valor de poner el foco en las víctimas del conflicto armado, y las dificultades de llevar un mensaje de reconciliación para el país. Este es un reconocimiento muy importante en este momento para la Comisión de la Verdad, pues esta producción es un esfuerzo por salir de tanto dolor, y superar la sensación de fracaso y estancamiento.”

(Lea también: Netflix compra las secuelas de “Knives Out” en un acuerdo millonario

Por su parte, Ana María Ruiz, gerente de Capital, afirmó que “esta India Catalina, la tercera para el canal, es el reconocimiento al trabajo en equipo de muchas personas que ponen su alma para hacer cada día mejor televisión pública para Bogotá y para el país. A la Comisión de la Verdad y la Unión Europea, nuestros agradecimientos por confiar en Capital, Sistema de Comunicación Pública como aliado para lograr este excelente contenido al servicio de la ciudadanía y de la paz”.

Para Capital este premio es muy significativo por la nueva apuesta de comunicación pública del canal, porque da cuenta de una forma diferente de hacer periodismo y porque junto a Señal Colombia y Telepacífico resaltaron la importancia de la televisión pública en la industria audiovisual de Colombia.

En esta segunda temporada, el programa de la Comisión de la Verdad, prepara el camino hacia la entrega del informe final que permitirá conocer la verdad de lo que vivió Colombia durante 60 años del conflicto armado. Un espacio para oír a las víctimas, reconocer sus historias, entender el impacto de la guerra en la sociedad y sobre todo, inspirar a aquellos capaces de trabajar por un futuro de no repetición.

“Es de valientes escuchar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, sus testimonios son desgarradores y solo al oírlas podemos entender que es a ellas a quienes corresponde contar la verdad de lo que nos pasó como país, en esta guerra degradante. Su dignidad, su valor y su resistencia nos devuelven la esperanza como sociedad y afirma la convicción de que tenemos que parar la locura de la guerra”, asegura el director del programa Álvaro Perea, quien reconoce que no es fácil registrar estas experiencias.

(Lea también: Estrenos de Netflix: películas, series y documentales que llegarán en abril de 2021)

“Es doloroso, pero también es satisfactorio hacerlo. Es muy importante rescatar todas estas experiencias de personas que han padecido el conflicto y que encuentran la manera de seguir resistiendo y haciendo cosas por este país”, agrega Álvaro, quien igualmente destaca que en el programa también hay espacio para los responsables.

Por su parte, el actor Santiago Alarcón, quien se estrenó como presentador con este programa, asegura que el aprendizaje adquirido va mucho más allá de las herramientas para ser un buen conductor. “He aprendido un montón con todos los contenidos que cada semana entregamos, contenidos que a veces cuesta ver por su crudeza y realidad y de los que ni yo, ni muchas personas de la audiencia, teníamos ni idea”.

E

s precisamente esa información de la que habla Santiago, la que lo ha sensibilizado frente a la dura realidad que ha vivido Colombia por culpa de la guerra, especialmente en zonas rurales, donde el programa cuenta con colaboradores que visibilizan las historias.

“Puedo decir abiertamente que era uno cuando el programa arrancó y hoy, cuando estamos a punto de iniciar la segunda temporada, soy otro. Frente al espejo me ha ampliado muchísimo el panorama y ha creado mucha más conciencia en mí, en mi familia y en mi círculo más cercano. Espero que me siga transformando y eso me lleve a sanar”.

Y es que el trabajo de Santiago como conductor no es nada fácil, por la temática misma de Frente al espejo, que no permite mantener una distancia. “Hay algo de lo que habla mucho el programa y es que al conocer la verdad nos vamos transformando y sanando. A mí me ha pasado eso, soy testigo del cambio y de la transformación que se logra cuando se hacen programas como estos”.

(Lea también: History 2 y su programación especial para Semana Santa)

Secciones que han permitido generar conversación en redes sociales como las Charlas con Pacho, de Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, así como Relatos del nunca más, Colombia sin filtro, Pongo la cara y Cartas de duelo, continúan en esta temporada, ya no solamente informando a la audiencia, sino haciendo un llamado directo a tomar cartas en el asunto de construir una sociedad donde la no repetición sea posible.

La intención es dejar a disposición de los consumidores de contenidos digitales los testimonios de guerra y paz que permiten entender la urgencia de aprender de las experiencias del pasado, como lo explica Santiago: “Es una especie de informe que estará siempre disponible, así que espero que los jóvenes, no solo los de hoy, también los jóvenes de mañana, lo tengan como un lugar de investigación sobre lo que pasó y no vivieron”, a lo que faltaría agregar, que nunca más, ni Colombia, ni ningún otro país, debería vivir.