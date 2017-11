Ella es Laura González, la segunda mujer más bella del mundo

Redacción gente

Cartagenera, hija de caleños, amante de la champeta y de las palenqueras. Laura González Ospina representó a Colombia en la noche de Miss Universo. Su belleza se llevó el segundo puesto en el certamen, en el que 92 mujeres representaron la belleza de cada uno de sus países y compitieron para llevarse la corona de la mujer más linda del mundo. (Lea aquí: Señorita Colombia es de esas "mujeres que llama la atención y no puedes evitar mirar") La representante de Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters, fue la ganadora de la noche.

Desde que González desfiló en las pasarelas del concurso, los expertos la posicionaron como una de las favoritas a suceder a la francesa Iris Mittenaere, junto a las reinas de Venezuela, Alemania, España, Francia, Perú, México, Australia y Finlandia. Estuvo desde el comienzo en el sonajero de las preferidas de esta edición 66. (En fotos: Señorita Colombia, Laura González, en Miss Universo 2017)

La coronación se llevó a cabo en el hotel Planet Hollywood de las Vegas, Estados Unidos. Y los jurados encargados de dar el veredicto final fueron Mathews, presentador del programa 'The Tonight Show'; Lele Pons, actriz venezolana-estadounidense famosa por sus videos en YouTube; Jay Manuel, maquillador, fotógrafo de moda y modelo canadiense; Megan Olivi, presentadora y reportera de noticias de deportes; Pia Wurtzbach, Miss Universo 2015; y Wendy Fitzwilliam, Miss Universo 1998.

Además de ser reina, González se ha destacado por su labor en la actuación. Se formó en la escuela Casa Ensamble, dirigida por la actriz Alejandra Borrero, y figura en las pantallas colombianas interpretando a “Chechi”, en la telenovela La Cacica, que recuerda a Consuela Araújo, impulsora del Festival Vallenato.

¿En qué momento quiso ser actriz? "Como en noveno de bachillerato, cuando la gente ya empieza a preguntar qué quieres estudiar, qué quieres hacer. En el colegio no me bajaba de un escenario, armaba los shows y me preguntaba si debía dejar los escenarios por una carrera tradicional", le dijo González a El Universal, diario cartagenero.

Aunque Laura González nació en Cali, desde los seis meses vive en La Heroica y sus costumbres son cartageneras. “Si me vieron bailar champeta en la Batalla de Flores, si han visto cómo me emociono cuando suena una gaita, cuando suena una tambora. Este triunfo no tiene otro título, es de Cartagena. Es la cultura que conozco. Cartagena es lo que soy y lo que reconozco desde niña”, aseguró la reina a El Heraldo.

En el desfile de trajes típicos de Miss Universo, la Señorita Colombia le rindió homenaje a las palenqueras que se pasean siempre por las calles del Centro Histórico de Cartagena. “Ha sido un honor. Siempre cuento que de pequeña, mientras unos niños querían ser astronautas, médicos, bomberos... yo quería ser palenquera ¡Sueño cumplido! Es para ustedes, quienes llenan de luz con sus carcajadas las calles de mi heroica Cartagena. Gracias”, escribió la reina en su Instagram.

Desde que fue coronada como Señorita Colombia, la joven cartagenera compartió con sus seguidores anécdotas de su infancia. Narró que fue víctima de discriminación y bullying debido a que tenía sobrepeso. Durante su reinado también ha opinado sobre temas que tradicionalmente han estado vetados para su título, entre ellos los relacionados con la sexualidad, la política y la religión.

“En mi ciudad me critican por todo: por gorda, porque no soy negra, porque vivo en Manga; y eso que les llevé la segunda corona…Se molestaron porque no soy negra y por mi estrato social. Es curioso porque me parece que es otra forma de racismo”, afirmó González en entrevista con Jet Set.

Se refirió también sobre el proceso de paz y ante la pregunta de qué pensaría si una exguerillera se coronara como reina, ella respondió: "Si puede haber odontólogos y abogados exguerrilleros puede haber reinas exguerrilleras. Va a recibir críticas, pero nadie puede escapar de esto. Yo las tuve por gorda y ahora por hablar de más".

Para Laura González la era de los reinados, en la que las candidatas solo sonreían y posaban ante las cámaras, son cosa del pasado. Decir lo que se piensa es la consigna con la que llegó a Estados Unidos y con la que regresa a Colombia con una corona de virreina en Miss universo.