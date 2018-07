Elton John dice que discriminación a homosexuales obstaculiza lucha contra el sida

EFE

Elton John denunció en Ámsterdam una "clara discriminación" contra los homosexuales en Europa del Este, Rusia y Oriente Medio y advirtió de que los gobiernos de esas regiones obstaculizan la lucha contra el sida con sus políticas. (Leer: OMS llama a la no discriminación en la lucha contra el sida).



El artista aseguró que todo se "reduce" a que estos países "discriminan" a las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, impidiéndoles el acceso a la medicina y las pruebas, y aseguró que "si no existiera ese fanatismo y ese odio" el virus podría eliminarse mucho más rápido.



"Los políticos deben ser más humanos", añadió, en referencia al presidente estadounidense Donald Trump y al ruso Vladimir Putin.



Elton John se pronunció así en una rueda de prensa en el marco de la conferencia contra el sida que se celebra esta semana en Ámsterdam, un evento al que también prestó su imagen su compatriota el príncipe Enrique, hijo de su amiga, ya fallecida, Diana de Gales. (Archivo: Rihanna y el Príncipe Harry se hacen la prueba de VIH).



Ambos unieron sus voces para criticar las políticas de discriminación de los homosexuales que suponen "una traba" a la lucha contra este virus.



Asimismo, Elton John agregó que "con demasiada frecuencia y una buena razón" los hombres han sido vistos como el problema en la lucha contra el sida y pidió hacer del género masculino "parte de la solución" para terminar con este virus.



"Es hora de que haya una coalición global para enseñar a los hombres a protegerse y, al hacerlo, les enseñará a proteger mejor no solo a sus esposas y novias, a sus hermanas e hijas, sino también a sus hermanos e hijos", añadió. (Le puede interesar: Charlie Sheen apoya a Elton John en la lucha contra el SIDA).



El hermano del Duque de Cambridge y el popular artista británico anunciaron juntos la Coalición MenStar, una organización global cuyo objetivo es atacar las infecciones del VIH en los hombres y que comenzará en África el próximo año para alentarles a ellos a hacerse las pruebas necesarias para comprobar si son portadores del virus.



Siete organizaciones benéficas, incluida la Elton John AIDS Foundation, han puesto a disposición de esta coalición unos 1.200 millones de dólares.