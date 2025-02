Este viernes se corona a la reina: ¡Que empiece el Carnaval de Barranquilla!

Tatiana Angulo Fernández de Castro es la Reina del Carnaval de Barranquilla 2025. Foto: Cortesía Carnaval de Barranquilla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado la soberana estará en su carroza, pero el domingo y lunes que vienen caminará por más de cuatro kilómetros por la vía cuarenta acompañada de las diferentes comparsas con sus disfraces, danzas y costumbres de una tradición popular, que se engalana de la música del Caribe colombiano.

Tatiana Angulo Fernández de Castro , la Reina del Carnaval de Barranquilla, habló para El Espectador. Es arquitecta de profesión con una pasión arraigada por la fiesta y la conservación del Carnaval. “Mi mayor tarea es contarles, no solamente a los barranquilleros, sino a los colombianos y el mundo entero de esta tradición. Recuerde que quien lo vive es quien lo goza”.

El Carnaval de Barranquilla es Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, títulos otorgados por el Congreso de la república y por la UNESCO respectivamente. Como reina conoce de la gran responsabilidad que ha adquirido...

“Yo vengo de una familia que le encanta el carnaval y me lo han inculcado. Entiendo la importancia de su preservación”.

**

Alegre y sonriente, le brillan los ojos cuando habla de todos los que participan en el Carnaval. Aunque el día martes es el desfile de Joselito, y con él se culmina esta edición del evento, su reinado no termina allí. Sabe que la fiesta de la tradición continuará hasta cuando entregue su corona.

Reina, hoy en la noche le van a entregar la corona, ¿qué sigue luego?

Yo he estado todo este tiempo en modo carnaval desde el pasado seis de agosto que fue designada con toda mi alegría y entusiasmo. He representado con todo el orgullo el carnaval.

Hoy viernes cambia que tengo una corona en mi cabeza, pero el amor por Barranquilla, la responsabilidad y la pasión serán siempre la misma.

¿Cuál es la tarea de la Reina del Carnaval de Barranquilla?

Mi mayor tarea es contarles, no solamente a los barranquilleros, que ya lo saben, sino a los colombianos y el mundo entero de esta tradición, recuerde que quien lo vive es quien lo goza.

Usted tiene la esencia del Carnaval, se le ve alegre, feliz, sonriente, pero ¿cómo una arquitecta termina siendo la Reina?

Yo vengo de una familia que le encanta el carnaval y me lo han inculcado. Entiendo la importancia de su preservación. Yo siendo reina puedo destacar ese legado que tenemos aquí en Barranquilla.

La responsabilidad de mandar un mensaje, dejar una huella en Barranquilla y en el mundo entero. Entiendo la importancia de su preservación.

Ha visitado a muchos actores festivos y personas vinculados al Carnaval, ¿cómo ha sido ese proceso?

He ido a casas de familias con más de cuatro o cinco generaciones, allí encuentras al abuelo, así como al niño que hablan con pasión de sus experiencias. He visto al niño de 2 años disfrazado con las expectativas de que sus zapatos, disfraz, máscara, superen a los de su abuelo, su papá, y eso es lo que hace nuestra historia bonita. Se garantiza que tenemos un carnaval para toda la vida.

Usted tiene, por su familia, esa tradición. ¿Su reinado es un sueño cumplido?

Así es. Soy la reina número 89 en la historia de la Fiesta y debo garantizar el relevo generacional.

Yo nací en una familia de Reinas y Carnaval. Mi abuela Lucía Ruíz fue reina en 1955, luego la tía Maribel en 1987 y mi prima Cristina en el 2015. Ahora soy yo, pero fíjate, desde los cuatro años hago parte del disfraz colectivo, “Los Gorilas”.

Soy la segunda de dos hermanos y el pasado tres de diciembre cumplí 25 años, soy la cuarta generación en el Carnaval.

Yo creo que quien lo vive es quien lo goza, y cuando uno lo vive, tiene ese sentido de pertenencia, ese orgullo. Bajo la tradición, la historia y la experiencia, no hay nada que hacer, solo vivirla en Carnaval.

¿Mañana sábado estará en su carroza, pero el domingo y lunes va a caminar más de 4 kilómetros por la vía cuarenta, cómo se prepara para esto?

Si te lo digo, no me lo crees, pero me preparo con la emoción, adrenalina, los nervios se vuelven también un motor para salir adelante.

No es mi primera vez en la vía cuarenta, ya había participado en comparsas infantiles, juvenil y de solteros del Country Club, también en la danza del Garabato.

En una entrevista para El Espectador, el gerente del Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo, sostuvo que se tienen diferencias políticas, sociales, pero cuando están de carnaval, ahí todos son iguales...

Así es. Somos uno solo. Cuando uno sale a la calle y se encuentra a todos barranquilleros, cualquier problema o imprevisto mínimo se olvida por completo y se está listo para pasarla bacano.

Cuando nos lo proponemos y trabajamos por lo que nos gusta, todo es posible.

Hablemos de lo más fácil de ser reina...

Lo más fácil, creo yo, ha sido en levantarme todas las mañanas con la emoción de que me voy a encontrar con los barranquilleros.

¿También hay momentos difíciles?

Los hay. Y ha sido un reto, pero nada le queda grande a uno en esta vida, gracias a Dios.

¿Cómo le va con las redes sociales?

Me ha gustado mucho mandar el mensaje de conocer a las personas, y también entender que detrás de todas esas críticas, solamente se refleja la persona que está criticando.

¿Qué significar recibir la corona?

La corona que recibiré esta noche se llama ‘Pasión de Carnaval’, un nombre que fue elegido con gran cuidado para simbolizar el fervor, la alegría, el amor y la fuerza de una Barranquilla que lleva la fiesta en la piel.

Esta pieza ha sido patrocinada por Cemento Ultracem y Kevin’s Joyeros. En su diseño, cuenta con cuatro granates centrales que, ubicados en el corazón de la corona, representan las cuatro generaciones de reinas en mi familia. Esta joya es un testimonio de cómo la herencia del Carnaval se transmite de una generación a otra.

El color rojo de la corona, como mencionamos durante su presentación el pasado lunes, no es un color cualquiera; es el fuego que enciende los tambores, la pasión de los bailes y el amor por una cultura inquebrantable.

Todo esto simboliza el esplendor de la fiesta y la inmortalidad de una celebración que trasciende el tiempo, rindiendo también homenaje a la importancia de los niños y al semillero del Carnaval.

¿Y el significado de pasión?

Esa pasión que todos tenemos y me encanta. Se logró que mi corona se llamara ‘Pasión de Carnaval’, es el sentimiento más profundo que tiene un barranquillero y en este caso, que tengo yo como Reina del Carnaval.

Cifras de la Alcaldía de Barranquilla sostienen que en promedio 780.000 personas asistirán a los eventos públicos y privados durante los 4 días centrales de la fiesta. ¿Usted y su carnaval entierran el martes a Joselito, en lo que se presume es el final de la fiesta, pero ¿qué sigue para usted?

Sigo todavía con compromiso carnavalero. Feliz llevando a conocer el carnaval por todo el mundo hasta los meses de agosto o septiembre, que normalmente es cuando se designa a la reina que continúa el próximo año.

Mi labor es continua y siempre será enaltecer nuestra ciudad. Como arquitecta me interesa muchísimo trabajar en cuanto a labores sociales de nuestra ciudad y bueno, seguir creciendo como persona, como Tatiana.

¿Y qué necesita la Reina para después de estos cuatro días y lo que sigue?

Mis papás, mi familia. Debe haber un círculo alrededor que te apoye. Sea la familia de sangre, familia de amistad o el equipo que uno escoge que lo acompañe en esta experiencia. Son muchos pilares que ayudan a que la estructura no se caiga.

¿Si tuviera un libro de agradecimiento, que escribiría en las noches al terminar la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición, de Comparsas y desfile de Joselito?

El agradecimiento sería para Barranquilla, también para la organización del Carnaval, por darme esta oportunidad y para mi familia.

Por supuesto, para mi equipo “bacano” y la familia carnavalera, ellos están 24-7 a disposición y no es fácil, es hacer sacrificios y estar entregados al carnaval.

Te confirmó una vez más, esa es la bacaneria del barranquillero y el amor por nuestra fiesta. Todo se resume en la pasión.