“Shakira puso el Carnaval de Barranquilla a otro nivel”

El Carnaval de Barranquilla 2025, que se celebrará del 1 al 4 de marzo, ha alcanzado una dimensión internacional sin precedentes gracias a la participación de Shakira, su hija más ilustre, quien celebró los 20 años de su éxito mundial “Hips Don’t Lie”. Su emblemática frase “En Barranquilla se baila así”, se convirtió, además, en el eslogan oficial del carnaval de este año.

“Este homenaje toca mi corazón de barranquillera y me llena de orgullo. Es un honor y una alegría formar parte de esta manera. Desde que nací, siempre me he sentido muy orgullosa de ser barranquillera y siempre lo estaré. Vamos a demostrar una vez más que en Barranquilla se baila así”, dice la cantante barranquillera.

La cantante, quien inicialmente tenía programado presentar solo una fecha de su Tour “Las mujeres ya no lloran world tour” el 20 de febrero, terminó añadiendo un segundo concierto para el 21 de febrero. Esta circunstancia histórica obligó a la ciudad a reajustar por primera vez su calendario carnavalero, trasladando la tradicional Guacherna al sábado 22 de febrero.

“Shakira puso a escalar el Carnaval de Barranquilla a otro nivel”, afirma Juan José Jaramillo, presidente del Carnaval de Barranquilla, en entrevista para El Espectador.

“Se cumplirán 20 años de que Shakira se sube a una tarima en Berlín y empieza a contarle al mundo que en Barranquilla se baila así, esto de que las caderas no mienten. Se cumplen 20 años de ese gran momento y es ahí cuando todo el equipo dice: este es el eslogan de este año para el Carnaval”, explica Jaramillo.

“Tenemos una ciudad dinámica y un equipo de trabajo desde la alcaldía y el Carnaval de Barranquilla dispuesto a dar ese gran salto cuántico de nuestra fiesta, que coincide con el tour de nuestra hija más querida, mundialmente reconocida. Nos pusimos de acuerdo para rearmar y organizar el rebranding este año para el Carnaval de Barranquilla”, explica Jaramillo.

Shakira, de vuelta a casa

Después de siete años de ausencia, Shakira regresó a Colombia con dos shows que quedarán en la historia de su natal Barranquilla y en la memoria de millones de personas que presenciaron este acontecimiento. La artista además sorprendió a todos al unirse a la Guacherna, el desfile nocturno más importante del Carnaval. “Orgullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. ¡Viva La Guacherna en carnaval!”, publicó la cantante en su Instagram.

“Shakira se lució en su casa, Barranquilla. Nos regaló dos días mágicos que quedarán por siempre en la memoria de la ciudad. Este fue el mejor abrebocas para el Carnaval 2025, que será muy especial y creemos que el más visitado en toda su historia”, expresó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en sus redes sociales.

Impacto económico y cultural

Juan Jaramillo informó el impacto de Shakira en su paso por Barranquilla generó unos $67.000 millones por los conciertos de Shakira y su participación en el Carnaval. La ciudad recibió aproximadamente 80.000 visitantes, de los cuales el 46 % fueron turistas nacionales e internacionales, con un 6 % de extranjeros. El impacto se reflejó también en la ocupación hotelera, que superó el 90 % en los más de 250 establecimientos de la ciudad.

Eventos del Carnaval de Barranquilla 2025

El programa de los cuatro días oficiales del Carnaval (1 al 4 de marzo) incluye la Noche del Río, que según Jaramillo “es el evento de la mayor raíz de nuestra fiesta y es el homenaje que le hace el Carnaval de Barranquilla a todas las danzas ribereñas o a todas las danzas anfibias, como nosotros las llamamos. Son los bailes cantaos de nuestro río Magdalena”.

Son alrededor de 1.400 eventos, entre gratuitos y pagos en toda la ciudad. El programa incluye la Batalla de Flores, el Gran Desfile de la Tradición, el Festival de Orquestas, el Desfile de Fantasía, la coronación de las reinas populares y finaliza con el Desfile de Joselito. “Tras el cierre oficial y la misa del Miércoles de Ceniza, comenzaremos con la planificación del Carnaval 2026, programado para los días 14, 15, 16 y 17 de febrero”, agregó Jaramillo.

La presencia de Shakira en esta edición no solo ha reafirmado el lema “En Barranquilla se baila así”, sino que ha puesto los ojos del mundo sobre esta celebración cultural declarada Patrimonio de la Humanidad, demostrando que las caderas barranquilleras, como dice la canción, “no mienten”.