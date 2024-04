Nació la hija de Epa Colombia y Karol Samantha: estas son sus primeras imágenes

Epa Colombia y Karol Barbosa Foto: Instagram

La influencer y empresaria publicó este martes en sus redes sociales la noticia del nacimiento de Daphne Samara, su primera hija. “Amiga, llegó nuestra princesa”, escribió Daneidy Barrera Rojas en el video que compartió con sus seguidores en Instagram, donde mostró algunos de los momentos antes y después del parto.

Su esposa, Karol Samantha, la acompañó en todo momento durante el proceso, que comenzó hace ya algún tiempo y que dio su fruto. “Yo quiero que ella sea la mamá de mis hijos y estamos en un proceso muy lindo donde a través de un banco estadounidense tú traes el semen, pusimos los óvulos de Karol y eso entra ami cuerpo para yo poder quedar embarazada”, dijo la empresaria en entrevista con El Espectador para el formato Claro Oscuro en marzo de 2023.

También comentó en su momento que era un proceso largo, pero lindo y concluyó afirmando que “muy pronto podremos decir que Epa Colombia está embarazada”, y así fue. Unos meses después, hizo pública la noticia de su embarazo con una publicación en Instagram. “Amiga, Dios me dio la oportunidad de ser mamá de una hermosa niña. Será la mejor etapa de mi vida, ha sido un proceso muy largo y de mucha paciencia, estamos muy felices de compartirte esta gran noticia. Los sueños si se cumplen”, escribió.

En la misma entrevista, la influencer habló sobre su relación con Karol y comentó que gracias a ella, el tema de “Epa Colombia” pasó a ser solo un personaje y comenzó a enfocarse más en la mujer que realmente es, en Daneidy Barrera Rojas.

“En Karol aprendí el significado del amor, porque yo antes no sabía lo que era el amor. Aprendía a compartir, la amo y me siento orgullosa de ella, me está enseñando a ser mejor ser humano”, comentó.

Barrera publicó algunos de los momentos más importantes de su embarazo, como el Baby Shower al que asistieron varias personalidades conocidas como Yina Calderón, Jhonny Rivera y Manuela González. También una sesión de fotos del embarazo junto a su esposa.