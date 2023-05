Erika Zapata responde y envía reflexión a los que critican su apariencia

Erika Zapata, periodista de Noticias Caracol en Antioquia. Foto: Erika_zava

La periodista de Noticias Caracol Erika Zapata ha sido blanco de críticas por su aspecto físico. Por medio de comentarios en redes sociales, muchos internautas le reprochan los filtros que utiliza y su forma de vestir.

“Aunque la mona se vista de seda, Erika se queda. Te prefiero auténtica” o “todos hablando de como habla Erika Zapata en el noticiero, pero nadie dice nada del abuso de filtros en sus fotos”, son algunos de los comentarios de los internautas sobre su aspecto en internet.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me han hecho sentir remal”, manifestó la presentadora en su cuenta de Twitter ante los comentarios malintencionados de muchos internautas.

Sus seguidores respondieron al mensaje con comentarios de apoyo donde exaltaron su autenticidad y labor como periodista. “Para adelante, ignore la crítica, usted es muy auténtica. No deje que comentarios perversos la dominen, por el contrario llénese de orgullo. ¿Cuántas quisieran tener su originalidad, su personalidad, su talento y su talante? Usted tiene una carrera muy promisoria”, dice uno de los mensajes de apoyo de sus seguidores.

Además de las críticas por su apariencia, Zapata también ha sido señalada por su forma de hablar y presentar noticias. Caracterizada por un lenguaje coloquial, la presentadora, que proviene de una familia humilde, decidió no cambiar su manera de expresarse a la hora de hablar durante las emisiones en vivo del noticiero.

Para muchos, Erika es un ejemplo de resiliencia y trabajo duro, pues ha recibido burlas y críticas desde que entró a la universidad gracias a un programa de becas del presupuesto participativo de la ciudad de Medellín.

Según indicó en su cuenta de Twitter, la presentadora tuvo que trabajar en una frutería y ahorrar para pagarse el semestre en la Universidad. Para acompañar el mensaje publicó una foto presentando noticias. “Hoy, cumpliendo mis sueños. Con disciplina todo se alcanza”, escribió.

Aunque en algún momento pensó en dejar la universidad, se sobrepuso a los comentarios malintencionados y terminó sus estudios. Sin embargo, todavía hoy y después de haber debutado en televisión nacional, sigue recibiendo muestras de rechazo por parte de un sector de la audiencia, aunque eso no le ha impedido seguir dejando su sello personal en las emisiones en las que aparece.