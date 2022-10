“Es normal”: Salomé Camargo sobre su sangrado de menstruación en programa en vivo

Salomé tiene 20 años y desde su participación en el reality musical ha sacado cinco sencillos discográficos. Foto: Instagram

La menstruación, que es un proceso del cuerpo en el que el útero expulsa de forma natural un fluido (combinación de sangre, secreciones vaginales y células endometriales) a través de la vagina, ha sido un tema del que no se habla con regularidad en casi ningún escenario. Mucho menos en los medios de comunicación.

El miedo que genera tratar este tema ha hecho que el estigma crezca. Y por eso la falta de información sobre temas tan concretos como qué es lo que necesita una mujer para pasar su menstruación en condiciones sanitarias adecuadas.

Durante la emisión en vivo del programa “Buen Día Colombia” de este martes 12 de octubre, Salomé Camargo se levantó de su silla y se vio en cámara una mancha de sangre en su pantalón, pues se encontraba en los días de menstruación. Aunque es normal y natural que esto suceda, se generaron muchos comentarios en redes sociales evidenciando que es necesario hablar del asunto y naturalizar el sangrado de la regla menstrual.

“Gente, lo sé, me manché hoy porque me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo… Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. ¡Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! ES NORMAL”, fue lo que dijo Salomé en su cuenta Instagram después de que pasara el accidente.

(Le pude interesar: Video: Camilo y Evaluna colapsaron Madrid con concierto gratuito en la calle)

Su publicación se llenó de comentarios de apoyo y muchos concordaban en que no hay que escandalizar algo que sucede cada mes en el cuerpo de las mujeres y que puede pasarle a muchas niñas, jóvenes y adultas en el día a día.

Tanto hombres como mujeres que están en el mundo del entretenimiento nacional le dejaron mensajes de amor, apoyo y solidaridad a la cantante, resaltando así la importancia de hablar sobre el tema abiertamente y sin tapujos.

¡El Mundial Catar 2022 ya casi llega! Y El Espectador abrió un espacio especial para hablar sobre este gran evento. Visítenos dando clic aquí.

¿Quién es Salomé Camargo?

Salomé es reconocida por haber participado en el programa ‘Factor Xs’ en el que concursó en el 2011. Han pasado más de 11 años y su talento sigue intacto, ya que desde su participación en este reality musical la joven de 20 años ha sacado cinco sencillos.

¿Fue real o era una campaña publicitaria?

Aunque el momento fue bastante realista, Salomé, a través de sus historias de Instagram, dijo que se trató de un “experimento social” al rededor de la cultura y la educación menstrual en el país, un tema que ha sido tabú desde hace muchos años.

(Además: “Ya puedo morir feliz”: Julio Correal sobre concierto de Guns N’ Roses en Bogotá)

“Lo que vieron ustedes ayer fue un experimento que hicimos junto a Kotex para concientizar a todas las personas sobre el sangrado menstrual y sobre lo que pasamos todas las mujeres cada 28 días.”, contó la cantante.

También afirmó que a pesar de que esto es una reacción natural del cuerpo, muchos usuarios de internet reaccionaron de forma negativa ante la situación, “la reacción de las personas al ver eso que le pasó a una mujer en vivo, fueron impresionantes”.

Además, el concejal bogotano Julián Sastoque del Partido Verde Esperanza dejó un mensaje con relación a la campaña de Salomé, pues la reacción inesperada del cantante vallenato Orlando Liñán también fue muestra de la falta de información sobre la menstruación.

“Esta expresión lo dice todo, los hombres tenemos una responsabilidad gigante en la aceptación y naturalización de la menstruación. No podemos seguir asombrándonos y repugnando el ciclo natural de la mujer”, publicó Sastoque en su cuenta de Twitter.

(No deje de leer: Andrea Valdiri le dio lujoso regalo a una de sus empleadas domésticas)

La educación menstrual en el país

En Colombia, el senador Pedro Flórez del partido Pacto Histórico radicó un proyecto de ley que busca la provisión de elementos de cuidado menstrual, de forma gratuita, a las poblaciones de estrato 1,2 y 3 y aquellas que sean habitantes de calle.

Dentro del proyecto de ley se afirma que 62.000 mujeres de hogares pobres en el país no pudieron acceder a los productos de higiene menstrual, por lo que tuvieron que usar “tela o rapos, ropa vieja, calcetines, papel higiénico o servilletas durante la menstruación” y otras 24.000 ni siquiera pudieron usar un elemento de estos.