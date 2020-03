"Está en realidad mintiendo": Kim Kardashian a Taylor Swift

BANG Showbiz

La estrella televisiva Kim Kardashian recurrió a su cuenta de Twitter para arremeter en términos muy duros contra su ya archienemiga Taylor Swift, quien acusó a Kanye West de haberla mencionado sin su permiso y con el mero objetivo de ridiculizarla en el sencillo de 2016 "Famous". Este episodio fue solo el inicio de una guerra verbal de grandes proporciones que, con sus altibajos, se mantiene activa desde entonces.

I didn’t feel the need to comment a few days ago, and I’m actually really embarrassed and mortified to be doing it right now, but because she continues to speak on it, I feel I’m left without a choice but to respond because she is actually lying. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Hace unos días, se filtró un nuevo extracto de la conversación que las dos partes mantuvieron por teléfono -la que supuestamente sirvió al artista para informar de antemano a su compañera sobre las referencias que de ella incluiría- y que parecían validar la versión de los hechos que siempre ha sostenido Swift, aunque esa no es precisamente la conclusión a la que llegó Kim Kardashian. (En contexto: Kanye West se defiende y asegura que a Taylor Swift le falta sentido del humor)

To be clear, the only issue I ever had around the situation was that Taylor lied through her publicist who stated that “Kanye never called to ask for permission...” They clearly spoke so I let you all see that. Nobody ever denied the word “bitch” was used without her permission. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Tanto es así, que en su mensaje de Twitter la también empresaria aseguró que su rival "está en realidad mintiendo" y "manipulando la verdad" a cuenta de la polémica llamada, la cual fue curiosamente grabada por ella misma a fin de utilizarla en un futuro a su favor.

Sin embargo, los extractos de la charla que ella publicaba en su momento -los cuales ofrecían una imagen amable y conciliadora de su marido, como era de esperar- difieren radicalmente de los que se dieron a conocer ahora, los cuales sugieren que Kanye jamás advirtió a Swift de que la llamaría "zorra" en su canción. (Además: Nuevo distanciamiento entre Kanye West y Taylor Swift, esta vez por Donald Trump)

.@taylorswift13 has chosen to reignite an old exchange - that at this point in time feels very self-serving given the suffering millions of real victims are facing right now. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

En ese sentido, Kardashian se limitó a insistir en varias ideas: en que ella nunca "editó" el vídeo con el objetivo de hacerlo sesgado y tendencioso, en que "nada ha cambiado" con la aparición de estas nuevas pruebas audiovisuales y, asimismo, en que Swift solo está tratando de avivar la polémica para incrementar las ventas de su nuevo trabajo discográfico, "Lover".