Esteban Cortázar: moda sostenible, inclusiva y hecha en Colombia

Diez años después de su primera colaboración con el grupo Éxito, el diseñador bogotano lanza “Esteban Cortázar + Taeq”, una colección cápsula con la marca saludable de la cadena de almacenes. Los productos estarán disponibles en 24 tiendas y son un homenaje a sus raíces colombianas.

La idea de llevar creaciones de diseñador a los armarios de las personas a precios asequibles llegó con el nuevo milenio. El pionero fue Karl Lagerfeld, con la marca de fast fashion H&M, en 2004. Después se sumaron desde diseñadores como Jimmy Choo, Stella McCartney, Giambattista Valli y Johanna Ortiz, hasta cantantes como Rihanna, Lady Gaga y Madonna. En Colombia, almacenes de cadena también han hecho alianzas con diseñadores nacionales para democratizar la moda.

En 2010, el diseñador bogotano Esteban Cortázar hizo su primera colaboración con el Éxito, que fue presentada con la pasarela “Esteban Cortázar con Éxito” durante la edición de ese año de Colombiamoda. “Fue increíble. Se trataba de compartir lo que estaba viviendo en ese momento como un diseñador recién llegado a París y quisimos traer a Colombia esa inspiración de moda europea”, recuerda Cortázar. (Lea: Colombiamoda 2020: virtual, sin pasarelas y con negocios en línea)

Diez años después el diseñador presenta su nueva colaboración con la cadena de almacenes (que ha realizado este tipo de colecciones con 19 diseñadores nacionales y uno internacional) y, según dice, refleja una evolución en su carrera y su vida personal. Hace un año y medio la compañía le hizo la propuesta de crear una colección cápsula con Taeq, la marca saludable de la cadena de almacenes.

“Me di cuenta de que era una gran oportunidad para crear un proyecto en el que pudiera conectar la idea de ellos con mis valores como ser humano”, explica el diseñador, quien realizó su primer desfile a los 13 años en el colegio y presentó su primera colección en Nueva York en 2002.

Cuenta Cortázar que a medida que se iba respondiendo esos cuestionamientos, se daba cuenta de que, para él, el bienestar no solo significaba lo que comía o el ejercicio que hacía a la semana, sino también la forma en la que trataba a los demás y su conexión con sus raíces. Así las cosas, hizo una lista con los valores que quería transmitir en la colaboración: inclusión, diversidad, sostenibilidad, entre otros. (Lea también: Diego Guarnizo, el diseñador que abrirá las puestas en escena virtuales de Colombiamoda 2020)

El listado fue el punto de partida para la creación del proyecto, que además es 100 % hecho en Colombia, desde sus modelos hasta su mano de obra. De acuerdo con el Grupo Éxito, el desarrollo de la colección generó más de 1.000 empleos (757 fueron madres cabeza de familia).

“No hay una modelo internacional o la inspiración no viene de la tendencia europea. Quería que vieran toda la belleza que tenemos en Colombia, en la diversidad de personas, culturas y colores. Es una celebración a mi país”, señala Cortázar, quien fue director creativo de la casa francesa Emanuel Ungaro en 2008. (Además: La rebelión de las pequeñas marcas en las grandes ligas de la moda)

En noviembre de 2019, en una entrevista para Cromos, el diseñador adelantó que el proyecto con el Éxito tendría un mensaje “muy lindo, un sentido muy profundo y humano. Los estoy retando para hacerlo lo más sostenible posible”. Y así fue.

Cortázar sintió una gran responsabilidad al volver a hacer una colección con una empresa de producción y consumo masivo, por lo que tenía que incluir un componente sostenible en los materiales, las prendas y los procesos. Más allá de una tendencia que está tomando fuerza en la industria, el modista lo ve como un estilo de vida que también ha aplicado en su marca homónima. Por ejemplo, los ganchos son de cartón reciclado, las bolsas para empacar las prendas son fabricadas con almidón de maíz y las etiquetas con pulpa de caña de azúcar creadas por la compañía bogotana Cáscara. Incluso, los retazos sirvieron para crear accesorios.

Por otro lado, la diversidad e inclusión en la colaboración se evidencian con los modelos. Hicieron un casting nacional en el que participaron casi 400 personas. Finalmente, en el proyecto trabajaron 30 personas que no todos son modelos profesionales, pero que sí representan la diversidad nacional como afrocolombianos, dos mujeres indígenas transgénero de la comunidad embera, 10 bailarines del Colegio del Cuerpo de diferentes lugares de Colombia, entre otros.

“Si quería que el proyecto celebrara nuestras raíces era imposible no incluir a nuestros indígenas. También quería visibilizar la diversidad de personas y cuerpos que hay en nuestro país y que no son los que solemos ver en campañas de moda. Es una representación de lo nacional y también del tipo de personas que a mí me inspiran como diseñador”.

Es la primera vez que la marca saludable Taeq lanza una colección de ropa y accesorios que contará con 77 referencias de prendas y accesorios, tres de calzado, cuatro de marroquinería y 21 de alimentos. También es la primera vez que Cortázar se involucra con una línea de alimentos.

“Taeq significa vida en equilibrio. Los productos los desarrollamos con un equipo de nutricionistas y con proveedores locales de Cundinamarca y el Valle del Cauca. Es la primera vez que hacemos un proyecto de cocreación con un diseñador. Los nombres de los productos tendrán palabras como ‘Ser’, ‘Diversidad’ y ‘Danza', porque nosotros queríamos tener productos alusivos al concepto de la campaña. Esperamos que las ventas de la colaboración representen el 10 % de la marca”, cuenta Luz María Ferrer, gerente de productos de gran consumo del Grupo Éxito.

En cuanto a la situación que vive en el mundo a causa de la pandemia, el diseñador cuenta que el tiempo le ha servido para reflexionar y escuchar a su ser interior. También para que el proyecto, que estaba previsto para ser lanzado en abril, coincidiera con lo que la gente está buscando en estos momentos. “Es un proyecto que me hizo ver que estaba andando por un buen camino. Estoy integrando un proyecto a mi carrera con un propósito y utilizando mi voz para crear algo auténtico y profundo”.

Esteban Cortázar + Taeq es una colección cómoda, con siluetas amplias, una paleta colorida e inspirada en la diversidad y en la cultura pop nacional que tendrá alrededor de 80 mil unidades y que estará disponible desde este miércoles en 24 tiendas de los almacenes y en los canales virtuales.

“En cierta manera, en el proyecto, la moda se volvió un poco secundaria. Es más, sobre cómo la moda puede inspirar a la audiencia a querer comprar una camiseta o una chaqueta por el mensaje que hay detrás y por el cómo se hizo. Eso me enorgullece un montón”, puntualiza Esteban Cortázar.