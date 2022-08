Esto dijo Luisa Fernanda W, sobre el beso de Pipe Bueno con una fan en concierto

Incómoda, Luisa Fernanda W, dijo que se reservaba la opinión sobre el beso de Pipe Bueno y una fan en tarima. Foto: Instagram - Instagram

Pipe Bueno es uno de los cantantes de música popular más conocido en Colombia, que junto a su esposa Luisa Fernanda W, ha construido un sólido futuro personal y profesional.

Su primer hijo, Máximo Giraldo Cataño, es el fruto de su relación y a la espera de su segundo hijo, estas dos personalidades de internet, de la música y el entretenimiento nacional, destacan en las redes por sus videos cómicos y su vida cotidiana.

A pesar de que la pareja demuestra ser muy abierta en redes sociales, en las últimas semanas se dio a conocer un video donde el cantante paisa, besa a una fan en tarima, lo que causó sorpresa para muchos seguidores de la pareja, quienes se preguntaron sobre la opinión de Luisa W.

¿Qué piensa Luisa Fernanda W sobre el beso de Pipe Bueno a una fanática?

Después de días de ocurrido el momento en cuestión, el programa ‘Lo Sé Todo Colombia’ del Canal Uno, entrevistó a la pareja y les preguntó sobre su opinión del beso.

Pipe Bueno, contó que incluso antes de conocer y consolidar su relación con la creadora de contenido, este momento ya era característico de sus shows en vivo, por lo que para él no fue nada extraño.

“Yo cometí ese acto, es un concierto que tuve hace una semana algo así... A ver, es que de repente, como que el tiempo pasa y la gente lo empieza a sentir de otra manera, pero cuando yo comencé mi relación, si ustedes bien recuerdan, lo que yo hago ahí, siempre lo he hecho en todos mis shows y Luisa me conoció así, y cuando iniciamos nuestra relación que ya era pública, en todo el país, en los 14 shows que yo tengo al mes, yo subía a una chica, como Romeo Santos teniendo pareja y hacía su show”, contó Pipe Bueno.

Además, dijo que cuando repitió el momento en ese concierto en Bogotá, lo único que añadió fue un abrazo, acción que no era recurrente en otros conciertos anteriores. “Es un show, y en esta ocasión, cuando subí otra vez la chica para la canción en la que yo hacía eso, que ahorita, yo simplemente les doy un brazo de más, yo dije: “ella se merece un besito y un piquito no se le niega a nadie”, pero nada, no es algo que Lu acabe de ver, entonces no pasó nada en casa”, afirmó Pipe Bueno a las cámaras del programa.

Por su parte, Luisa Fernanda W, quien también fue entrevistada por este medio, se refirió al tema justo después de su esposo y se mostró sorprendida e incómoda al saber que Pipe Bueno dijo que “no había pasado nada en casa”.

“Yo con ese video en especial, yo a veces prefiero reservarme la opinión. Ah, no sé, yo creo que me la reservo. ¿Pipe dijo que no pasó nada en casa? No, es que qué va a pasar, nada, pues ya qué”, fue lo que dijo Luisa a las cámaras.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W lanzarán cover juntos

A pesar del evento y de la incomodidad que causó ese momento en tarima, la pareja está mar fuerte que nunca, pues con la pronta llegada de su segundo hijo, ‘Dominic’, están a la espera de comenzar una nueva etapa.

Además, están creando proyectos musicales juntos, pues anunciaron, por medio de sus redes sociales, que lanzarán un cover de la canción ‘El último adiós’ de Paulina Rubio. Así se ven los primeros segundos del video que será publicado este jueves de forma oficial.