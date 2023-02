Estos son los ganadores del Premio Nacional de Periodismo CPB 2023

Ceremonia de Premios CPB 2020 Premio Nacional de Periodismo Foto: Jorge Londoño - Jose Vargas Esguerra

En la gala virtual La Noche de los Mejores, “el premio de periodistas para periodistas”, el Círculo de Periodistas de Bogotá reconoció este 9 de febrero lo mejor del periodismo colombiano, y concedió el Premio al Mérito Periodístico “Guillermo Cano” a dos destacadas figuras del mundo de las comunicaciones y el periodismo en Colombia: Julio E. Sánchez Vanegas y Julio Sánchez Cristo, padre e hijo. Por primera vez, el CPB otorga este galardón no a uno sino a dos personajes que han sido “protagonistas de primera línea del periodismo y los medios de comunicación a lo largo de los últimos 50 años”, señaló la junta directiva del CPB.

“Hablar de este dúo dinámico sería interminable. Son dos veteranos y curtidos hombres de radio y televisión. Los méritos personales y profesionales de cada uno de ellos, son más que suficientes para ser los ganadores este año del máximo premio que otorga cada año el Círculo de Periodistas de Bogotá”.

Julio Enrique, el jefe de la dinastía de los Sánchez, está en la mente de los colombianos desde hace más de medio siglo. Polifacético como el que más. Actor de cine, empresario creador de la programadora de televisión Producciones JES, locutor de emisoras Eldorado y presentador de televisión. Por su parte, la voz de Julio Sánchez Cristo, o Julito, como lo identifican los colombianos, acompaña desde hace varias décadas a miles de oyentes en distintas emisoras. Ha sido un innovador y reinventor de las noticias en radio. Sus programas y audiencia se han extendido más allá de las fronteras de Colombia. Son varios sus libros y múltiples las publicaciones. Por su tenacidad ha logrado muchas primicias que con talento y voz ha cautivado a millones de seguidores.

Por otro lado, este año ocho destacados periodistas escogieron los mejores trabajos en nueve categorías: Prensa, Radio, Televisión, Medios Digitales, Pódcast, Publicaciones editoriales, Periodismo universitario, Caricatura y Fotografía. El jurado lo integraron: Paola Gómez, jefa de Redacción del diario El País; Omar Rincón, columnista, crítico y catedrático; Gustavo Gómez, director de 6 AM Hoy por hoy de Caracol Radio; Victoria Elena González, decana de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado; Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Ginna Morelo, periodista y profesora de la Universidad Javeriana, Ricardo Silva, periodista, escritor y columnista de El Tiempo y Estefanía Colmenares, directora del diario La Opinión.

Estos fueron los ganadores en la edición 2023 del Premio CPB.

CATEGORÍA PRENSA

Ganador: Estudiando con el enemigo. Carol Malaver. El Tiempo.

SINOPSIS

Denuncia lo que antes era un secreto a voces: el abuso sexual de estudiantes en los colegios. Nadie quiere que se baje la guardia en estas investigaciones, menos las víctimas. Con corte a 31 de agosto de 2022 hay registrados en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación Distrital 4.747 reportes por violencia sexual. Por estos y por los casos en los que un funcionario docente o administrativo es presunto agresor, actualmente se tienen abiertos 269 procesos disciplinarios: 153 corresponden a 2022.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: Un completo reportaje que dimensiona las secuelas y cicatrices que dejan el acoso y el abuso, y que al ser reflejadas con responsabilidad, contribuyen a que se esclarezcan las historias y a que se tomen cartas en el asunto, lo que sin duda es una de las razones del periodismo. La reportera no se conforma con contar los casos, los complementa con voces expertas y logra que quien lee se sensibilice, antes de caer en el juzgamiento en torno al silencio que rodea a muchas de estas historias.

CATEGORÍA RADIO

Ganador: Tras las Huellas del río Cauca. Juan Andrés Álvarez. Emisora Cultural Universidad de Antioquia.

SINOPSIS

La crónica hace un recorrido por la historia de río Cauca y de los oficios que surgen a su paso por el occidente antioqueño. El relato se vale de las voces de algunos pobladores de las comunidades ubicadas en las riberas del afluente, quienes cuentan desde hechos cotidianos hasta historias y problemáticas de gran actualidad.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: Es un trabajo que vence la dificultad de hablar sobre la naturaleza a los citadinos, para ilustrar sobre la complejidad de los problemas del río, sin miedo a señalar a sus responsables y rompiendo barreras geográficas en su trabajo de reportería.

CATEGORÍA TELEVISIÓN

Ganador: Mattos, el preso que pasea. Ricardo Calderón, Jaime Flórez y

Johanna Álvarez, de la Unidad investigativa de Noticias Caracol.

SINOPSIS

La investigación comprobó que el empresario Carlos Mattos, entonces preso en La Picota, se evadía del penal a sus anchas, ilegalmente y con la complicidad de funcionarios del INPEC. El informe demostró que Mattos despachaba desde su oficina en el norte de Bogotá, y allí recibía visitas, entre esas la de uno de los abogados más reconocidos del país. Tras la publicación, el director del INPEC y el director de la cárcel fueron destituidos y Mattos fue reubicado en una cárcel de máxima seguridad.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: Noticia total. Periodismo que va más allá, denuncia, evidencia, documenta para crear debate y conversación pública. Hay periodismo de paciencia y reportería y seguimiento. Hay evidencias, no hay adjetivos. Hay relato no periodistas exhibiéndose en cámara. Una prueba contundente contra la justicia pa´ ricos y la corrupción como hábito de los poderosos. Y muy bien por Caracol Noticias que le da 26 minutos a un informe, y no se queda en los 50 segundos de siempre. Hay noticia con la reacción del Presidente (obvio como siempre lo de Duque de ordenar y mandar, no pasa nada) y fuentes que comentan la noticia. El periodismo hace lo que debe: investigar, informar y denunciar. Pero no pasa nada con las “exhaustivas investigaciones” que ordenan los gobernantes y la Fiscalía. Buen ejemplo de periodismo de breaking news. El 90% de lo que se hace en el periodismo. El que informa, el que da mala imagen, el que practica la urgencia del reporterismo.

CATEGORÍA MEDIOS DIGITALES

Ganador: Tribugá, óxido en el paraíso.

Víctor Galeano, Laura Sofía Mejía, Laura Taborda, Helena Calle, Sinar Alvarado, Jeaneth Valdivieso, Juan Manuel Martínez, Daniel Alzate, Juan Miguel Álvarez, Angie Salazar, Natalia Barriga, Eliana Agudelo, Gabriela Méndez, Steven Hernández, Sebastián López y Jhonatan Restrepo.

Baudó Agencia Pública.

SINOPSIS

Es una cobertura periodística que expone la importancia del Golfo de Tribugá como una de las zonas más biodiversas del mundo e investiga cómo la creación del puerto afectaría la economía, el medioambiente y la cultura del territorio. Un lugar atractivo, a su vez, para el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Además, muestra irregularidades del proyecto, como la falta de consulta previa con las comunidades y las pugnas, mentiras y opacidades de los accionistas del proyecto.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: Este producto periodístico digital explora los lenguajes de la fotografía, el video, la escritura y el audio en un ejercicio profundo, estético y propositivo. Desde una narrativa multimedial altamente descriptiva nos plantea con una intencionalidad clara la importancia del Golfo de Tribugá y lo que está en juego de cara al desarrollo de un puerto. Las voces de las comunidades de la zona son el soporte de un hilo conductor que explica el conflicto en la zona, dejando claros los argumentos de protección desde la orilla de un periodismo constructivo.

CATEGORÍA PÓDCAST

Ganador: Huevos revueltos con la campaña presidencial en Colombia.

Tatiana Duque y Fernando Cruz. La Silla Vacía.

SINOPSIS

Huevos Revueltos con Política es el pódcast diario de La Silla Vacía que en menos de 10 minutos cuenta la actualidad política, con datos confirmados e investigados por los periodistas y analistas de todo el país. Los episodios seleccionados tienen claves de la campaña, el detrás de cámara y los análisis. Desde su emisión y en retrospectiva, los episodios ayudan a entender las estrategias y decisiones que tomaron políticos, electores y grupos interesados en torno a la elección presidencial.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: Un pódcast que “agarra” al oyente, con un lenguaje natural, coloquial, espontáneo. Pero, más allá de la naturalidad, con un trasfondo del todo serio: brindar elementos de peso para que los oyentes tomaran una decisión sustentada, sensata, antes de ir a las urnas. Un producto planeado y pensado, con chequeo de datos e investigación rigurosa. Siempre con la idea de impedir que la gente tragara entero y botara su voto.

CATEGORÍA PUBLICACIONES EDITORIALES

Ganador: La impunidad del poder. Ramón Jimeno. Debate.

SINOPSIS

Construido sobre los testimonios de dos personajes claves de instituciones básicas del Estado: las Fuerzas Militares y la Justicia. Un coronel y un magistrado cuentan de qué manera la corrupción, alianzas ilícitas, el poder del narcotráfico y de los ejércitos irregulares, pusieron en jaque al Estado colombiano. Dos funcionarios que fueron aislados y perseguidos por creer en la honestidad en un momento de la historia donde el conflicto borró las nociones de lo bueno y lo malo dentro del Estado.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: Un libro serio e importante. Su gran valor, aparte de su retrato minucioso de dos vidas fascinantes, hecho por un narrador consumado, se encuentra en la celebración de dos funcionarios honestos que se jugaron la vida para que el Estado colombiano no se cayera a pedazos por culpa de la corrupción y la violencia asociada con el narcotráfico. Hay mucho de fondo en este libro fluido que son dos libros, pero, en especial, sorprende la denuncia de un cogobierno de la democracia frágil de este país con las estructuras mafiosas.

CATEGORÍA PERIODISMO UNIVERSITARIO

Ganador: El historial de Eduardo Behrentz. Liliana Marcela Cuadrado y Alejandro Lozada Cortés. El Uniandino. Universidad de los Andes.

SINOPSIS

El reportaje señala irregularidades que se encontraban ocultas a lo largo de la extensa carrera del exvicerrector y en ese entonces candidato a la rectoría de la Universidad de los Andes, Eduardo Behrentz.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: Este trabajo constituye en una importante pieza de periodismo investigativo en la cual sus autores utilizaron las fuentes periodísticas pertinentes y necesarias que permitieron hacer una denuncia oportuna. De otra parte, este trabajo es muy valioso, teniendo en cuenta que se trata de una investigación que se desarrolló en la misma institución en la cual trabajaba el implicado, lo que demuestra gran independencia e imparcialidad. Igualmente, esta pieza merece ser la ganadora porque gracias a ella se le informó a una comunidad las implicaciones que podía tener la elección de un candidato al más alto cargo de una institución, información que resultó determinante para que esa comunidad tomara una decisión final.

CATEGORÍA CARICATURA

Ganador: Nadies. Gilberto Trujillo Torres (Chócolo). El Espectador.

SINOPSIS

En la historia de Colombia, la ‘democracia más antigua de América’, este año 2022 es la primera vez que una candidatura socialdemócrata pisa la Casa de Nariño.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: El autor se vale de una frase sonora, que caló en la campaña a la Presidencia, para recordar quiénes llegan a la Casa de Nariño: los nadies y las nadies. No sólo el dibujo es brillante y es bello, magistral y gracioso, sino que retrata a la perfección el gobierno encerrado que se iba y el gobierno sorprendente que vendría, y la situación de cientos de colombianos que han sido ignorados por su condición social. Gran expresividad gráfica que refleja un cambio de élites. Resume en tres imágenes el momento político.

CATEGORÍA FOTOGRAFÍA

Ganador: La tributaria, un sacrificio de todos. Guillermo Torres Reina. Revista Semana.

SINOPSIS

La Reforma Tributaria fue la primera gran transformación del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Aunque el Gobierno contaba con amplias mayorías, hacia el final del proceso la reforma empezó a modificarse en las plenarias, generando tensión en el Ejecutivo y en la coalición de gobierno. Los momentos más álgidos se dieron en el último debate en la Cámara de Representantes en la que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, lideraba esa sesión. El desorden y el caos protagonizaron la jornada.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: Esta fotografía refleja muy bien el concepto de precisión, oportunidad y contextualización. Cada gesto de las personas que integran la escena aporta a la composición de la imagen, reflejando muy bien lo que significó el debate para la aprobación de la Reforma Tributaria. Las manos del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tapándose los ojos como punto focal de la imagen, es un gesto que demuestra la habilidad del fotógrafo a la hora de captar el mejor momento posible en medio de un cubrimiento extenso. Cada gesto de los integrantes de la imagen agrega información valiosa, que le permite al lector deleitarse y sorprenderse con una imagen muy bien lograda, sin tratarse de un tema emotivo sino más bien de un debate frío en un recinto cerrado, que poco se presta para lograr fotografías destacadas.