Exesposa de Kaká dice que se divorció de él por ser “muy perfecto”

Kaká y Caroline Celico se separaron en 2015. Foto: Tomada de X

En las últimas horas, el exfubolista Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido como Kaká, se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se conocieran unas declaraciones de su exesposa, Caroline Celico, quien en medio de una entrevista se refirió sobre las razones de su separación tras 10 años de matrimonio.

Según contó Celico en una entrevista, su matrimonio con el excentrocampista brasileño terminó porque ella no sentía feliz, a pesar de que no tenía problemas con él. “Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, aseguró.

Sus declaraciones generaron todo tipo de reacciones, en especial, por señalar que Kaká era “muy perfecto”, pues cuando se conoció la noticia de su separación, se creó el rumor de que la relación había terminado por una infidelidad.

La pareja de celebridades estuvo casada por una década. Contrajeron matrimonio en 2005, cuando el deportista cumplió 23 y la influencer celebraba su mayoría de edad. Pero en 2015, por medio de un comunicado, anunciaron su divorcio.

“Informamos que después de casi nueve años de matrimonio hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo. De nuestra unión tenemos dos hijos, a los que queremos mucho. En reconocimiento a la importancia de cada uno en la vida del otro, nos seguimos teniendo respeto, gratitud y admiración”, anunció la pareja, que durante el tiempo que vivieron juntos tuvieron dos hijos: Luca e Isabella.

Tras terminada su relación, en 2016, el jugador de clubes como AC Milán y Real Madrid hizo pública su relación con la modelo brasileña Carol Días, con quien casó en 2019. “Y me hizo el hombre más feliz de la Tierra. Prometo devolvértelo y hacerte la mujer más feliz del mundo. Te amo, Carol Días”, escribió Kaká en una publicación que realizó en ese entonces. Un año después de la boda tuvieron a su primera hija y en 2022 nació su segundo bebé.

Por su parte, Caroline Celico, quien es cantante y fue pastora evangélica, está casada con el empresario Eduardo Scarpa, con quien espera su tercer hijo tras tres años de relación.

