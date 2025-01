Exmodelo Ingrid Karina cuenta cómo avanza su rehabilitación de la drogadicción

Ingrid Karina cuenta en su cuenta de Instagram algunos detalles de su proceso de rehabilitación del consumo de drogas. Foto: Cap

La exmodelo Ingrid Karina, cuya historia de drogadicción y habitabilidad en calle se viralizó en TikTok luego de que en noviembre de 2024 la creadora de contenido Andrea Moreno la hiciera pública, reapareció en un video que subió en su cuenta de Instagram.

Allí, la mujer que asegura haber trabajado para Stock Models antes de caer en el consumo de drogas, recordó cómo obtenía el dinero que utilizaba para comprar drogas o para comer cuando vivió en las calles de Medellín.

Indicó que se ofrecía para hacer los mandados o comprar las drogas de las personas que temían entrar en el Bronx de la ciudad, pero que luego se perdía y no regresaba con el dinero o lo que le pedían comprar. “Hago domicilios y no vuelvo”.

“Esto es una historia real de la que obviamente yo no estoy orgullosa de esta adicción, de la cual duraré en recuperación el resto de mi vida. Cuando uno está en ese estado, no piensa en las consecuencias de sus acciones, o cómo estas le pueden afectar a otros, les pido disculpas”, dijo.

En la descripción del clip, la exmodelo aclaró que estaba leyendo lo que estaba narrando en el video y que dicho relato hace parte de una historia más larga que prometió publicar luego. “Todavía no estoy tan aguda. Más adelante, cuando esté más recuperada les cuento historias, sin leer”, dijo.

El giro en su vida comenzó cuando una creadora de contenido la encontró y la ayudó a ingresar a una clínica de rehabilitación. Días después, su hijo, Juan Antonio, quien reside en Francia, viajó para reunirse con ella y creó una cuenta en redes sociales para que Ingrid Karina compartiera su proceso de recuperación. Esto no solo le ha permitido mantenerse conectada con sus seguidores, sino que también se ha convertido en una fuente de ingresos y un espacio para expresar su camino hacia la recuperación.

Actualmente, Ingrid Karina está enfocada en su rehabilitación y utiliza su plataforma para concienciar sobre las dificultades de las personas en situación de calle. Aunque admite que su recuperación será un proceso de por vida, su historia ha inspirado a muchos. Algunos seguidores han destacado el papel fundamental de su hijo en esta nueva etapa, agradeciendo su esfuerzo por brindarle una segunda oportunidad.

“Gracias a su hijo que logró convencerla para que se internara así sea de por vida, en algún momento verá la luz”, comentó un usuario. Otros resaltaron la importancia de su fe y voluntad para salir adelante: “Que Dios no la suelte en su proceso” y “Mucha fuerza de voluntad son mis deseos para esta hija de Dios”.

La influencer que dio a conocer de la mujer contó en entrevista para Vea cómo conoció a la mujer: “Iba triste, primero fue hasta la esquina y después se devolvió y saludó con un ‘hola’. Empezó a hablarme y me dijo: ‘¿me invitas un cafecito?’, yo le contesté que sí. Después me dijo: ‘¿me invitas a un pan? Lo hice, hablamos y ya después me dijo que quería contarme su historia”, relató.

“Cuando la conocí se veía triste, esa mirada perdida, ida, tenía hambre. El día que se me acercó me dijo: ‘aquí en las calles todos somos iguales, porque no tenemos que exponer una hoja de vida para mostrar lo que somos, pero es muy triste ver cómo la gente nos menosprecia, nos trata mal por ser diferentes’”.

Mientras la escuchaba, Andrea le pidió autorización para grabar, con su celular, un video de su historia y subirlo a sus redes sociales, pues, como los demás relatos que ha hecho de otros habitantes de calle, quería que sus seguidores conocieran el suyo. Con una sonrisa, Ingrid Karina aceptó.

“Yo vengo de una casa en la que no tuve nada, en la que un diciembre yo no tenía un traído (regalo) del Niño Dios. Me tocó vivir en una casa de lonas, de tablas. Sé que es no tener nada, pero también sé que es tenerlo todo. ¿Por qué no compartir las bendiciones que Dios me ha dado con otras personas que en realidad lo necesitan?”

“Empecé a consumir cuando tenía 10 años. Me sentía muy estresada, siento que todo ese estrés lo solté ahí, me refugié en las sustancias porque fui la mamá de mis hermanos, ya que mi mamá tenía que trabajar y me dejaba con ellos todo el día. Yo no podía estudiar, no fui una niña normal y para poder salir a jugar o ir a una biblioteca, me tocaba hacerlo con mis hermanitos cargados. Mi infancia fue muy difícil, entonces cuando yo consumía me sentía tranquila, pensaba que ahí podía dejar todo eso que me estaba agobiando. Sé que esa no era la salida. Cuando cumplí 18 años me fui a vivir sola, porque yo quería estar en un espacio donde pudiera consumir y nadie me dijera nada, alejada de mi familia, de mi mamá, de todo el mundo”, reveló.