Fabián González: mentor de emprendedores

¿Cómo nace la idea de trabajar en pro de los emprendedores y crear la Escuela Expertos Emprendedores?

Mi vida es el testimonio de cómo la insatisfacción que me generaba hacer un trabajo por el que no tenía pasión me llevó a tener que buscar nuevas alternativas. En 2010 decidí irme a Londres en compañía de mi esposa y empezar de nuevo a los treinta años. Allí pude desarrollar una nueva faceta como escritor y conferencista, así que vi cómo podría ser una oportunidad de negocio. Me di cuenta de que mi situación era la misma que la de muchos profesionales que querían darle una oportunidad a ese emprendedor que llevan dentro, pero que por falta de estructura o de información no sabían cómo ponerse en marcha.

Tiene tres libros que ha escrito en España, dos de ellos enfocados en emprendimiento. ¿Qué contenido se puede encontrar en ellos?

Efectivamente, Tu marca profesional y La marca del emprendedor trazan un camino que se divide en dos. Por un lado, la importancia de crear y posicionar una marca personal, que les brinde la suficiente visibilidad para ser percibidos como profesionales de confianza; y, por otra parte, la forma de convertir esa reputación en un negocio del que pudieran vivir muy bien. Las personas que quieren independizarse necesitan mejorar su reputación profesional y aprovecharla para crear ingresos alrededor de ella.

¿Qué ofrece la Escuela de Expertos Emprendedores?

La escuela ofrece formación y estructura para cualquier persona que quiera vivir bien de su conocimiento, a través del método de las 10P. Esta escuela está basada en un contenido online desarrollado con la metodología de microlearning en el que el alumno puede ir aprendiendo, dedicando por lo menos veinte minutos cada día.

Ha hecho referencia a las 10P y 5P, ¿qué son las 5P?

Son los pasos que propone el sistema: encontrar tu propósito y desarrollar tus talentos, crear un pitch o discurso de elevador potente, desarrollar una estrategia de contenido en los perfiles de redes sociales, aprender a hablar en público y, por último, poder publicar tus ideas a través de contenido escrito.

¿Qué consejo le puede dar a una persona que quiere independizarse?

Que haga una buena transición. Si ya trabaja como empleado, lo invito a que vaya desarrollando su proyecto paralelamente y que no cometa la locura de renunciar a su trabajo sin antes tener un plan en el que pueda ver que el nuevo proyecto está dando frutos. Por muy tedioso que resulte aguantar un trabajo que no te gusta, recomiendo cambiar la perspectiva y ver tu actual trabajo como el patrocinador de sus sueños.

Colombia lidera la lista como el país con el mayor índice de espíritu emprendedor. ¿Qué se debe tener en cuenta al crear una empresa?

Es la esencia del colombiano echar para adelante a pesar de las circunstancias. El único problema es que falta orden y estructura para saber qué camino tomar. Yo recomiendo tener en cuenta un plan que nos permita saber cuánto, cuándo y cómo vamos a llevar adelante ese proyecto emprendedor, pero sobre todo tener en nuestra mente la idea de que nuestro producto o servicio tiene que solucionar necesidades a otras personas.

¿La marca personal aplica solo para quienes quieren crear un emprendimiento?

La marca personal aplica tanto si estás en búsqueda de empleo, ya trabajas, pero quieres destacar en tu trabajo, o si quieres empezar un emprendimiento. Más que una herramienta, es una habilidad que todo profesional debe desarrollar independientemente de cuáles sean sus objetivos laborales.

¿Cómo se crea una marca personal?

Una marca personal se desarrolla en tres fases. La primera es la fase de creación, donde defines quién eres, cuáles son tus atributos y cuál es el mensaje con el que te quieres diferenciar. La segunda fase es la de posicionamiento, donde a través del contenido generas visibilidad, aprovechando herramientas como redes sociales o medios de comunicación tradicionales. Y por último, está la monetización, en donde convertimos en dinero o en un proyecto emprendedor aquello que sabemos y por lo que somos reconocidos.