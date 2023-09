Falleció Bill Miller, actor estadounidense de “Hospital General” y “Todos mis hijos”

El intérprete sufría de una depresión maníaca al momento de su muerte, según informó su representante. Foto: IMDb

El actor Bill Miller, conocido por sus papeles en las soap operas (como son conocidas las telenovelas estadounidenses) “Hospital General”, “Todos mis hijos” y “The Young and the Restless”, falleció el pasado viernes 15 de septiembre a los 43 años. La muerte del intérprete fue informada por Variety, que supieron de la noticia por un comunicado compartido por el agente del actor el sábado.

“El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió”, se lee en el texto. El motivo del fallecimiento no fui informado. Miller fue ganador de tres premios Daytime Emmy por su papel en la producción “The Young and the Restless” y obtuvó otras nominaciones del mismo galardón.

El actor habría cumplido 44 años el 17 de septiembre. Su compañera en el set Chrishell Stause escribió a través de su cuenta de Instagram: “Demasiados sentimientos, pero te fuiste demasiado pronto y estoy muy feliz de haber podido trabajar contigo todos esos años, pero también de poder llamarte amigo. Espero que estés en paz ahora”.

Otra de las compañeras de set del actor, Eileen Davidson, también escribió un mensaje en su cuenta de X (antes conocida como Twitter). “Me entristece mucho saber del fallecimiento de Billy Miller. Su contagioso encanto y calidez dejaron impresiones duraderas en todos los que tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras vidas. Voy a extrañar esa sonrisa traviesa. Te amo Billy”, escribió la actriz.

¿Quién era Bill Miller?

El actor inició su carrera en la televisión en 2006 con un rol menor en la serie “CSI: Nueva York”. Más adelante su carrera la desarrollaría en las producciones estilo soap opera, como son conocidas las telenovelas en Estados Unidos. Primero pasó por “Todos mis hijos”, después “The Young and the Restless”, en la cual participó de 2008 a 2014.

En “Hospital General”, donde interpretó a dos personajes diferentes, actuó de 2014 a 2019. Otras producciones donde el actor estuvo son “NCIS”, “The Rookie”, “Truth Be Told”, “Major Crimes” y “Castle”. También apareció en el drama de guerra dirigido por Clint Eastwood y protagonizado por Bradley Cooper “American Sniper”.

El intérprete también participó en la serie de televisión “Suits”, allí encarnó al personaje Marcus y apareció a lo largo de cinco temporadas.

