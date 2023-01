Falleció Elena Huelva, la influencer que sufría de sarcoma de Ewing

La Influencer española fue diagnosticada con la enfermedad en 2019. Foto: El Espectador

La influencer fue diagnosticada con la enfermedad cuando tenía 16 años y desde entonces era sometida a diversos tratamientos con el fin de acabar con la afección. A través de sus redes sociales la joven española nacida en Sevilla compartía el desarrollo de su condición médica, cosa que hizo hasta el último momento, incluso poco antes de morir.

La joven era muy conocida en las redes sociales por compartir información acerca de su enfermedad y generaba visibilidad sobre el cáncer infantil. En su cuenta de Instagram llegó a los más de 800 mil seguidores y en Twitter a más de 50 mil.

Más noticias sobre Gente Revelan videos del rescate de Jeremy Renner tras su accidente en la nieve El actor, reconocido por su interpretación de Ojo de Halcón en el Universo Marvel, sufrió traumatismo torácico y lesiones ortopédicas, lo que provocó que lo intervinieran quirúrgicamente. Ver más Revelan videos del rescate de Jeremy Renner tras su accidente en la nieve Mario Vargas Llosa aclara las causas de su separación con Isabel Preysler El ganador del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa habló acerca del anuncio que hizo su ahora expareja, Isabel Preysler, sobre su separación. Leer más Mario Vargas Llosa aclara las causas de su separación con Isabel Preysler

A principios de diciembre de 2022 la joven compartió un video en sus redes sociales diciendo: “Las cosas no están yendo bien. Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso. Como sabéis es por donde respiramos. No hace falta que diga gran cosa más.”

Un día antes de fallecer, la influencer publicó esta imagen en sus redes sociales en la que se ven las manos de su familia tomadas a la de ella. La fotografía fue tomada en la habitación del hospital donde se encontraba Elena.

Leer más: Muere a los 74 años Anita Pointer, del grupo Pointer Sisters

La joven de 20 años había publicado con Montena, sello de Penguin Random House, su libro “Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente”. En este contó el proceso de su enfermedad, la lucha contra el cáncer y sus ganas de vivir derrotando esta dolencia.

Otra de sus últimas publicaciones en redes sociales fue la de Twitter, en donde le dio un corto mensaje a sus seguidores.

Os quiero… — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) January 2, 2023

Leer más: Benedict Cumberbatch enfrentaría cargos por el pasado esclavista de su familia

¿Qué el sarcoma de Erwing?

Es un tipo de cáncer que se forma principalmente en los huesos y los tejidos blandos cercanos a estos. En su conjunto, la enfermedad comienza a corta edad en niños, niñas y en los adolescentes, siendo la mayor cantidad de estos casos, pero puede llegar afectar a personas de cualquier edad.

Según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, el sarcoma de Erwing puede tener los siguientes signos y síntomas:

Hinchazón o dolor, por lo general en brazos, piernas, pecho, espalda o pelvis.

Alguna masa, que puede sentirse blanda y caliente, en brazos, piernas, pecho o pelvis.

Fiebre sin una razón aparente.

Algún hueso que se quiebra sin una razón aparente.

Esta enfermedad, dependiendo de dónde esté localizada y en qué evolución de la afección se encuentre, puede ser tratada con cirugía, quimioterapia, radioterapia y dosis altas de quimioterapia con rescate de células madre, asimismo se están probando otros tratamientos como la terapia dirigida y la inmunoterapia.