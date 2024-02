“Faltó compromiso”: artesano de carroza de Pasto en el Carnaval de Barranquilla

La carroza "Contra viento y marea" tuvo que ser modifica para desfilar en el Carnaval de Barranquilla. Foto: Cortesía

En la reciente edición del Carnaval de Barranquilla se volvieron virales unas imágenes de la carroza “Contra Viento y Marea”, que venía de ser la sensación en el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, y que en Barranquilla terminó desfilando sin cabeza. A partir de este hecho, surgieron varias hipótesis en redes sociales que se referían a que los cables imposibilitaron su paso por las calles de la capital del Atlántico o que no la dejaron circular porque para muchos era una representación diabólica.

A la polémica, inicialmente respondió el director del Carnaval de la 44, Edgar Blanco, quien aseguró a Emisora Atlántico que los artesanos no habían podido bajar la altura de la carroza a los 5 metros que habían acordado anteriormente. Sin embargo, en conversación con El Espectador, el artesano de la carroza Edwin Ramos afirmó que ese no fue el único motivo por el que su carroza desfiló acéfala e indicó que la organización del desfile no cumplió con otras parte de los otros acuerdos. “Faltó compromiso para haber cumplido los acuerdos a los que habíamos llegado”.

“En Pasto la carroza medía 7 metros, pero ellos nos pidieron el favor para que la ajustáramos a 5 metros. La dejamos un poquito más arriba de los 5 porque no se podía ajustar más. Acordamos que ellos iban a amarrar, subir los cables, buscar unas varas para alzarlos cuando la carroza pasara y solicitamos que se quitaran los semáforos en un sentido de la calle, pero no lo hicieron”, agregó el artista.

Ramos también indicó que tuvieron algunas complicaciones para arribar al punto de partida, la noche anterior al desfile. Él, junto con su equipo, se hospedaron en la zona industrial de la cuidad por donde se desprendía otro de los desfiles del Carnaval, situación que les complicó el paso, que al final resolvieron con la cooperación de algunos policías y periodistas que estaban en el lugar. Esto, sumado a otros inconvenientes logísticos, según relata el artista, hicieron que se demoraran cerca de seis horas, puesto que salieron con la carroza a las 11 de la noche y llegaron al lugar de encuentro a las 5 de la mañana.

“Habíamos llegado a otro acuerdo, que era irnos por la 44 por el carril contrario por donde iba a ser desfile y de una vez ir mirando cuáles eran los cables que de pronto estaban muy bajos para organizarlos de una vez. Desde la logística nos dijeron que no porque hacíamos un trancón, el organizador tampoco estuvo, solo dos policías, pero les quedaba muy difícil parar el tráfico. Nos tocó irnos por la carrera 43, para poder llegar a la concentración y no en contravía por la 44, como habíamos acordado ”, agregó Ramos.

Cuando llegaron al punto de salida, expresó el artesano que también había un entorno pesado entre algunas de las personas que se reunieron a una cuadra del bar La Troja, desde donde comenzaba el desfile. “Había un ambiente tenso porque muchas personas no estaban ilustradas por el significado y entonces comenzaron a satanizarla. Había comentarios de que ‘apenas pase por tal lugar hay que echarle candela’”. El nariñense aclaró que hubo también comentarios positivos en el desfile y que incluso fueron mayoría.

Así mismo, Ramos indicó que otro de los desacuerdos que tuvieron fue cuando le preguntaron a los organizadores por las personas que ayudarían a subir los cables eléctricos cuando la carroza pasara y estos aseguraron que no había nadie disponible para esa labor. Finalmente, añadió, que el organizador del desfile dijo que no iba a ser posible la salida de la carroza debido al tema de la altura, a lo que su creador tuvo la iniciativa de que saliera sin cabeza.

“Dije que desfiláramos alzando los cables y sin cabeza, pero con el compromiso de que a donde llegáramos hiciéramos el montaje para que la carroza pudiera ser exhibida en su totalidad. Luego, se suponía que la carroza iba a quedar todo ahí todo el día, pero después nos dijeron que iban a habilitar ese carril para los carros y tocó llevarla a otro lado para desmontar”

Finalmente la carroza desfiló sin cabeza, como se pudo evidenciar en las imágenes que circularon en redes sociales, y a los artesanos les quedó un sinsabor debido a que inicialmente pensaban que su carroza desfilaría por la calle principal, que es organizada por la Fundación del Carnaval S.A. Ellos aseguraron que no tenían conocimiento de los diferentes desfiles simultáneos que se organizaban en la ciudad. Así mismo, indicaron que esta experiencia les queda como aprendizaje y que lo más relevante es que se pudiera exhibir la carroza que simboliza la historia del ‘Milagro de la ola’ de Tumaco.