Fanny Lu prepara fiesta de matrimonio que duraría “más de una semana”, según medios

Fanny Lu, cantante colombiana, recibió un regalo de Navidad inusual el pasado diciembre de 2022: al abrir el empaque, se dio cuenta de que se trataba de un anillo de parte del empresario peruano Mario Brescia, con quien lleva más de siete años de noviazgo: “¿Este es un anillo normal? Esto se parece a un anillo de compromiso. Si no es un anillo de compromiso no lo quiero. Quiero saber si esto viene acompañado de una pedida de mano o estoy equivocándome”, contó en el programa de Diva Rebeca de YouTube.

Un año después, la artista prepara la que será su fiesta de matrimonio, que se llevará a cabo en Cartagena y durará “más de una semana”. Así lo aseguraron los presentadores del programa “Lo sé todo”, del Canal 1.

Después de varios meses de dar la noticia a través de sus redes sociales, Fanny Lu prepara su segunda boda para el 1 de diciembre.

“Nos contaron que al parecer el rumbón no va a ser solo el primero de diciembre, pues se tiene presupuestado una megarumba”, dijo Ariel ‘el Gordo’ Osorio, en durante el programa ya mencionado. “Eso no es una simple rumbita por ahí, no es una simple piñata, nada de eso. Esa rumba va a durar más de una semana”, agregó Oswaldo Martínez.

Fanny Lucía Martínez Buenaventura primero estuvo casada con Juan Carlos Madriñán, padre de sus dos hijos, Valentina y Teo, y quien también se desempeñó como su mánager, pero el matrimonio terminó después de que la cantante se enterara de una infidelidad por parte de él con su mejor amiga.

“Era mi parcero, mi aliado, el padre de mis hijos, mi soporte”, contó la colombiana en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, sobre el momento que vivió al enterarse de que su esposo y su amiga tenían una relación paralela. Después de 12 años de matrimonio, la artista se separó y regresó a Colombia: en ese momento vivía en Miami con su familia.

Durante la misma entrevista, Fanny Lu aclaró que, después de varios años, su relación con Madriñán es cordial y actualmente atraviesa un momento que la ilusiona con su novio y futuro esposo.