¿Feid y Karol G son novios? Esta fue la respuesta que le dio el Ferxxo a una fan

Karol G y Feid tienen una colaboración musical juntos que actualmente cuenta con más de 104 millones de reproducciones en YouTube. Foto: Instagram

Desde hace meses, incluso antes del cambio de look extremo de Karol G, los fanáticos de ‘La Bichota’ y de Feid han iniciado con los rumores sobre su posible relación y el amor que hay entre estos dos artistas de música urbana reconocidos a nivel mundial.

Los usuarios han ido encontrando “coincidencias”, en videos, fotos y conciertos que han hecho cada vez más fuertes sus indicios de que los dos están juntos. Sin embargo, hace pocas horas se conoció un video donde Feid, en medio de un concierto, confirma que no están juntos.

¿Qué fue lo que dijo Ferxxo sobre su relación con Karol G?

Durante el concierto, un cartel con luces llamó su atención: “¿Ferxxo anda con La Bichota? Sí o No”, era lo que se podía leer en la cartelera que brillo en medio del público. Ante la pregunta, Feid contestó con un contundente no.

Aunque no dijo nada más al respecto, los fanáticos gritaron y se quedaron con la duda sobre si su respuesta fue lo suficientemente sincera. Algunos dicen que Feid tuvo que decir que no para no ampliar los rumores y otros afirman que dijo que no porque “ya habían terminado”.

Lo cierto es que ninguno de los dos cantantes confirmó alguna vez su relación, pero aparentemente las pistas sobre su romance son claras, contundentes y suficientes para que muchas personas crean en el amor de ‘La Bichota’ y el ‘Ferxxo’.

Estos son los indicios de los fans para ‘confirmar’ la relación

Se han generado varios videos en TikTok e hilos en Twitter que dan “pistas” sobre el romance de estos dos artistas colombianos. De hecho, muchos usuarios han puesto tweets diciendo “modo oculto, pero solo si lo quiere así como Feid y Karol G”, como referencia a que su amor todavía no es público. Pero, para muchos, sí hay razones en las que pensar para confirmar su relación.

El primer indicio que se convirtió en un tema viral, fue cuando en una historia de Instagram de Feid, se ve parte de la pantalla de su celular donde aparece una foto de Karol G como fondo de pantalla. La imagen, de acuerdo con muchos, es evidente gracias al famoso cabello azul de la paisa.

En otra historia, pero esta vez de Karol G, ella pone “Carolina es feliz” con una foto de ella mirando hacia arriba. Lo curioso de este post es que había una gorra en la imagen, accesorio que es característico de Feid.

Recientemente, se vio a Karol G con el mismo saco que tenía Feid en 2021 y esta fue otra prueba irrefutable para muchos fanáticos que no paran de seguir sus pasos con el fin de hacer su relación cada vez más evidente.

Finalmente, durante la celebración del cumpleaños de Karol G este año, la cantante recibió unas flores con globos en la habitación de un hotel. El momento lo registró en sus historias de Instagram, pero lo que muchos notaron después es que aparentemente Ferxxo estaba en ese mismo lugar con ella.

A estos indicios se suman los tweets ‘amorosos’ de La Bichota, que aunque pueden ser relacionados con muchos temas en su vida, los seguidores de los dos cantantes solo tienen ojos para afirmar que se trata del amor que siente por Ferxxo.