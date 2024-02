Felipe Muñoz fue expulsado de la banda Tr3sdeCoraZón: esto dijo la banda

Andrés Felipe Muñoz Lara es uno de los líderes de la barra de Atlético Nacional. Foto: Captura de pantalla

Felipe Muñoz, quien es líder de la barra del equipo de fútbol Atlético Nacional “Los del Sur” y baterista, fue expulsado de la banda Tr3sdeCoraZón tras ser declarado responsable del delito de aborto no consentido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia. La organización judicial revocó la decisión de absolución concedida en primera instancia por un juez a principios de 2022. Muñoz fue acusado de suministrar un jugo con misoprostol (sustancia abortiva) a Milena Uribe, en contra de su consentimiento, luego de que ella le confesara que estaba en embarazo, tras un encuentro sexual con él.

La banda, fundada por Muñoz junto a Sebastián Mejía y Jorge Iván Botero, anunció que el baterista ya no hace parte de la agrupación. “Nosotros, Tr3sdeCoraZón, ante los hechos conocidos por la opinión pública sobre el fallo conferido en segunda instancia que implica a nuestro baterista Andrés Felipe Muñoz, queremos expresar que somos respetuosos de la justicia colombiana. Comunicamos que, a partir de la fecha, Felipe ya no hace parte de la banda ni de las actividades asociadas a ella”, se lee en un comunicado compartido en redes sociales.

El caso contra Felipe Muñoz

En documentos obtenidos por El Espectador del expediente en contra Felipe Muñoz por el delito de aborto no consentido, en enero de 2022, ya había varios indicios de la culpabilidad del baterista, como hoy lo ratificó la justicia. Milena Uribe y Felipe Muñoz tenían una relación de sexo causal y el 2 de febrero de 2018 ella le escribió por WhatsApp contándole que estaba en embarazo.

Desde el inicio, el músico expresó que quería que ella se hiciera un aborto, pues él estaba en el desarrollo de su carrera y próximo a casarse, según dijo. Uribe le indicó que ella no quería tener hijos, pero que no se realizaría un aborto y que tendría al bebé. El 3 de febrero, Muñoz llevó a Uribe a una cita para conocer el estado actual de su embarazo, durante el lapso de espera el baterista le ofreció de tomar un jugo, que de acuerdo con la declaración de ella sabía raro y no se lo terminó.

En enero de 2022, el juez noveno de Antioquia reconoció que durante el juicio quedó probado que Felipe Muñoz sí intentó convencer a Milena Uribe de abortar y que ante su negativa le “suministró una bebida que contenía misoprostol (…) Una sustancia que puede inducir el aborto por dilatación del útero y cuello uterino, y que por eso ella requirió tratamiento médico por la situación de salud que se le presentó”. Sin embargo, el juez le concedió la absolución, asegurado que el aborto ya era un hecho antes de consumir la sustancia abortiva, algo que fue cuestionado por diferentes expertos.

