Flora Martínez y el sueño que tuvo antes de la muerte de Jaime Garzón

La actriz recordó que lo conoció cuando él trabajaba en RTI haciendo Quac. Foto: Unidad de Video

Como un hombre con un compromiso de país que pocas veces se ha visto. Así describió Flora Martínez a Jaime Garzón en una entrevista en el programa Se Dice De Mí, en el que reveló algunos detalles de la relación que tuvo con el fallecido humorista colombiano.

La actriz recordó que lo conoció cuando él trabajaba en RTI haciendo Quac. “En ese mundo de adultos, de tanto trabajo, un hombre como Jaime... recuerdo que apareció un día en el estudio y era como un ser de otro planeta, un ser realmente encantador. Fue un maestro en mi vida”, rememoró.

Martínez contó que su relación duró un poco más de un año y que fue una relación muy especial con muchos aprendizajes. Reveló, que ocho días antes de que Garzón fuera asesinado -el 13 de agosto de 1999- tuvo un sueño muy extraño: “El venía hacia mí corriendo, estaba muy cansado, le veía el cansancio en la cara y me decía me vienen persiguiendo. Yo le acaricié la cabeza y ahí se le cayó la cabeza y fue muy aterrador. él agarró la cabeza, se la puso y me dijo: esto me pasa todo el tiempo”.

Recuerda que supo de la noticia del asesinato de Garzón cuando estaba grabando una novela y el director la llamó para contarle lo sucedido: “Fue durísimo”, puntualizó.