Flowers y Music Sessions #53: referencias y similitudes entre Piqué y Hemsworth

A través de redes sociales se han compartido una serie de imágenes y comentarios que afirman que Gerard Piqué y Liam Hemsworth, exparejas de Shakira y Miley Cyrus, tienen muchas más similitudes de las que se pensaba. Foto: Twitter

A raíz del lanzamiento de la canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap, “Music sessions #53″, las actitudes de su expareja, Gerard Piqué, se han seguido con detenimiento. El futbolista ha llegado a ser comparado con el actor Liam Hemsworth, exesposo de la cantante Miley Cyrus, luego de que ella publicara su canción “Flowers”, en la que hace referencia a la relación que tuvo con el actor hace algunos años.

Tras el revuelo mediático que han generado ambas canciones, los seguidores han realizado un análisis de lo que, con el paso de los años, se ha logrado ver de las relaciones de Shakira y Piqué y Hemsworth y Cyrus.

Si bien las canciones hechas por las artistas realzan el empoderamiento femenino, la independencia y la superación personal, estas también son producciones que han nacido de situaciones de dolor vividas en sus relaciones pasadas. Infidelidades, problemas y diferencias son algunos de los problemas a los que las letras de las canciones hacen referencia.

Referencias

“Flowers” - Miley Cyrus

Miley Cyrus acaba de sacar "Flowers" un himno al amor propio que todo el mundo debería estar escuchando entonces dejo un hilo con todas las referencias: pic.twitter.com/ICH0GwdVKl — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 14, 2023

El título de la canción

El más reciente single de Cyrus se titula “Flowers”, que sería una indirecta al elemento que más predominó el día de su ceremonia de bodas con el actor: las flores y, aunque podría parecer una coincidencia, a medida que avanza el video se van develando referencias que relacionan el videoclip con el evento.

“Lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro”

Al inicio del videoclip, Miley Cyrus aparece vestida completamente de dorado con un conjunto firmado por Yves Saint Laurent que data del año 1992 (año de su nacimiento) mientras canta la siguiente frase: “We were good, we were gold” (”lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro”).

La decisión de apostar por dicha marca se debe a que durante los últimos años de su relación, esta se trataba de una de las marcas favoritas de la pareja.

“Construimos una casa y la vimos arder”

Una de las indirectas más claras de la canción es la que hace referencia al incendio que vivieron en su casa de Malibú en 2018. Miley Cyrus pasea por una casa muy similar a la que tenía con el actor mientras canta “Built a home and watched it burn”, mostrando así como su relación se marchitaba a la par que el incendio destruía su hogar.

Canciones preferidas de Liam Hemsworth

En alguna que otra ocasión, Hemsworth confirmó públicamente que una de sus canciones favoritas era “When I Was Your Man”, de Bruno Mars. La letra de la misma dice lo siguiente:

“Espero que te compre flores.

Espero que te sostenga la mano.

Darte todas sus horas...” Y en ella, Miley Cyrus contesta a varias de las frases de la canción, así como también utiliza una melodía similar a la versión de Mars:

“Puedo comprarme flores.

Puedo sostener mi propia mano.

Hablar conmigo mismo durante horas...”

La vestimenta utilizada en el videoclip

Durante los últimos segundos del tema, la cantante baila alrededor de toda la mansión luciendo un traje de chaqueta masculino que recuerda bastante al que lució Liam Hemsworth durante la más reciente Met Gala, a la que asistieron juntos.

Aunque, sin duda, la frase que mejor resume toda la canción es la que adelantó en sus redes sociales días antes de su lanzamiento, “puedo quererme mejor de lo que tú puedes”.

Shakira Bizarrap - “Music Sessions #53″

La letra de la última canción de la colombiana, que tiene una duración de 3 minutos y 37 segundos, se encuentra inspirada en su relación con Piqué, así como en la nueva novia del exfutbolista catalán, Clara Chía, una joven estudiante de 23 años.

Hilo de todas las referencias que voy encontrando en Sesión #53 de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/0Fgb1wbVCb — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

A través de redes sociales se teoriza sobre todas las referencias e indirectas para su exesposo y su nueva pareja, siendo la más obvia, la mención de sus nombres camuflados en las palabras “sal-pique” y “clara-mente”.

La frase “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena” tiene base en que el nombre Clara, que proviene del latín (clarus), hace referencia a algo brillante y puro. El sencillo repite frases como “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” y como “Yo valgo por dos de 22″, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Cambiaste un Rolex por un Casio”, haciendo referencia a las diferencias que presentan el tipo de relación que la cantante tenía con Piqué y lo que hoy en día sería su vida junto a Chía.

De igual manera, se ha hablado mucho en redes sociales sobre el ritmo de la canción que cuando canta “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” recuerda al de “Me enamoré”, canción que Shakira le dedicó a Piqué en 2017.

Le sugerimos leer: La tercera entrega de “Tron” está en camino con Jared Leto como protagonista.

Shakira también hace referencia al caso que adelanta en su contra un juzgado de la localidad Española de Esplugues de Llobregat, acusándola de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, así como también a la casa que Piqué habría construido a su madre junto a la suya con su expareja. La artista lo expone cantando: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Finalmente, resalta mucho uno de los versos del inicio de la canción: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, que hace referencia a que anunciaron su separación precisamente en un duro momento para la artista, cuando el estado de salud de su padre era grave y este se enfocaba más en sí mismo que en su familia.

¿En qué se parecen ambas parejas?

Los seguidores han asegurado el innegable parecido físico entre ambas parejas, siendo ambos, tanto hombres como mujeres, muy similares con respecto a sus características físicas: Estatura, color de cabello, piel y ojos, barba, entre otros.

También, se han recordado dos momentos específicos de las parejas quienes han aparecido públicamente en eventos y, según imágenes, se muestra como en ocasiones las diferencias salían a relucir.

Shakira y Miley Cyrus sacan Canción está semana, piqué y Liam busquen dónde esconderse pic.twitter.com/FmG4RkGqs7 — YUM (@soiiYum) January 11, 2023

Una de las similitudes que los seguidores han encontrado en ambas relaciones es que Liam y Gerard fueron pareja de Miley y Shakira durante más de 10 años. Mientras la exestrella de Disney y el actor comenzaron a salir en 2009 y finalizaron su romance en 2020.

La pareja compuesta por Shakira y Piqué se vieron por primera vez en el mundial de Sudáfrica en 2010 y decidieron poner fin a su relación a mediados de 2022.

Le recomendamos: ¿Cuánto cuesta ir al concierto de RBD en México o Brasil desde Colombia?

Ambas relaciones estuvieron marcadas por la sobre exposición y la fama de las mujeres, Shakira y Miley Cyrus, quienes llegaron incluso a figurar con mucha mayor fuerza que Piqué y Hemsworth, según estadísticas.