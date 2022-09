Fotos: así luce en la actualidad “Elif”, la protagonista de la famosa novela turca

La pequeña actriz tiene actualmente 13 años.

Una de las novelas extranjeras que llegó a Colombia con gran fuerza y que impactó a las familias en todo el país fue “Elif”, la novela turca que es recordada por su pequeña protagonista que se robó el corazón de millones de personas.

La historia, que cuenta como una madre (Melek) y su hija (Elif) se enfrentan a las situaciones difíciles de la vida, que las ha llevado a vivir con un padre maltratador y bajo la envidia y odio de una familia adinerada, tuvo cinco temporadas y fue finalizada en el año 2019.

El nombre real de su protagonista, ‘Elif’, es Isabella Damla Güvenilir, una pequeña que, cuando inició la emisión de la novela en nuestro país, tenía solamente cinco años. Hoy, es una adolescente que, aunque está un poco alejada de las producciones actuales, seguirá siendo muy recordada.

¿Dónde nació ‘Elif’ y cuántos años tiene?

Isabella nació en Nueva York, Estados Unidos, en el año 2009. Aunque su lugar de nacimiento fue esta ciudad, la joven actriz también es turca, y gracias a su nacionalidad doble ha llegado a triunfar en Asia, Norteamérica y por supuesto, Latinoamérica.

Actualmente, Isabella tiene 13 años y desde los cinco es parte de la pantalla chica con esta producción que la llevó a la fama y que la hizo acreedora del premio a ‘Mejor actor infantil’ y ‘personaje inspirador’ en los Latina TV Turkish Awards de 2017.

¿Cómo comenzó Isabella en la televisión?

Por medio de una entrevista que le realizó el medio argentino Telefé a la pequeña Isabella, la actriz confirmó que el inicio de su carrera había sido un golpe de suerte, pues, en una fiesta de su familia un productor de televisión la contactó para hacer parte de sus proyectos.

“De chiquita nunca me imaginé esto y fue una suerte lo que me pasó y de verdad que estoy feliz porque desde que entré a trabajar con este equipo me siento en una gran familia”, dice Isabella.

Además de la televisión, a Isabella le gusta tocar piano y bailar. En cuanto a sus redes sociales, aunque se conocen fotos gracias a las fan page de algunos seguidores de la actriz, sus cuentas personales no las tiene activas al público general. De acuerdo con lo que afirmó en su entrevista con Telefé, su Instagram, por ejemplo, lo maneja su hermana mayor.

También tiene un canal de YouTube donde reúne 200.000 suscriptores. Allí Isabella cuenta un poco de su vida personal, sus rutinas y los momentos más importantes de su vida por medio de videos junto a su familia y amigos.

En el 2014 hizo su papel como ‘Elif’ y después, en el 2019, protagonizó a ‘Bahar’, en la novela turca “Bahari Beklerken” o por su traducción al español “Una luz de esperanza”, que fue transmitido en España y Turquía, únicamente.