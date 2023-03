Georgina sobre sus hijos: “Les pongo videos de niños que no tienen comida”

Georgina y Cristiano Ronaldo se conocieron cuando ella trabajaba en el local de una conocida marca de ropa de primer nivel. Foto: Instagram

Luego de darse a conocer su relación sentimental con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, la historia de su vida se ha convertido en un tema de interés para el mundo del entretenimiento. Georgina trabajaba en una tienda de lujo en España y fue allí donde ambos se conocieron generando un cambio radical en su vida.

‘Gio’, como es comúnmente llamada, habla en su serie acerca de la historia de su vida, los lujos con los que hoy en día cuenta y también de la manera en la que ha logrado construir una familia al lado de su pareja. Antes del lanzamiento de la segunda temporada de su docuserie, Georgina fue invitada al programa español El Hormiguero con el fin de revelar algunos adelantos de lo que los espectadores podrán ver en esta nueva parte.

Muchos de sus seguidores se han interesado en conocer la manera en que Rodríguez educa a sus cinco hijos y, en medio de la conversación, Georgina sostuvo que ‘no es una tarea fácil’ y más cuando llega el momento de comer afirmando que, en ocasiones, ha tenido que obligar a los pequeños a alimentarse utilizando como recurso videos de internet de niños sin comida, haciendo énfasis en que se debe respetar la mesa y comer lo que haya en ella. “A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo: ‘Mira, esto les puede pasar’” aseguró.

‘Soy Georgina’: Segunda temporada

En la entrevista la modelo y empresaria también reveló algunos detalles acerca de lo que será la temporada número dos de su serie en la cual se refiere a lo sucedido con la pérdida de uno de sus hijos. “No hay explicación. Me ha traído mucha oscuridad, pero también mucho amor y haber hecho esta nueva temporada me ha servido de mucho. Elegí de directora a una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido súper feliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo después de la pérdida de mi bebé” explica.

El lanzamiento de la primera parte de la serie se hizo el 22 de enero de 2022 y, tras el éxito obtenido, Georgina asegura que sus seguidores se sentirán muy identificados en esta nueva parte. “Les va a encantar. He viajado más que en la temporada anterior. Tuvimos un parón pero las grabaciones han durado mucho más y, gracias a ello, hemos podido incluir más cosas” concluyó.

