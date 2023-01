Hermana de Georgina Rodríguez pide ayuda: “no tengo ni para cocinar”

Patricia Rodríguez dice que su hermana, Georgina, nunca la ha ayudado, a pesar de su crisis económica. Foto: Twitter

Iniciando el año y una nueva etapa en su vida en Arabia Saudita junto a su pareja Cristiano Ronaldo, la modelo Georgina Rodríguez atraviesa un dramático momento luego de que una de sus familiares comentara públicamente que se encuentra pasando un momento económico crítico en el que su hermana no la ha apoyado.

A través de una entrevista realizada en ‘Socialité’ medio español, Patricia expresa que se encuentra atravesando una crisis financiera extrema, hasta el punto de afirmar no tener ni para lo más básico. “Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos…” relata.

Según cuenta Rodríguez (Patricia), vive en Castellón en una casa con goteras, en un estado semirruinoso y donde solo cuenta con dos colchones y poco más, contrastando radicalmente con la actual vida de Georgina.

En la entrevista relata que ambas hablaron por última vez solo tras la muerte de su padre. En ese momento, Georgina estuvo cerca de costear el colegio de los niños de su hermana. “Fue la única vez en la que yo le pedí ayuda a ella. La llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda”, se lamenta.

Dichas acusaciones surgen justo a unos días de que se celebre el aniversario luctuoso de Jorge Rodríguez, padre de Georgina, Ivana y Patricia Rodríguez, quien falleció en febrero de 2019.

Desde entonces han sido revelados múltiples y dolorosos detalles de la familia de la modelo, mostrando la profunda herida que existe en el seno familiar y el distanciamiento entre hermanas.

Georgina Rodríguez y su familia

Así mismo, Patricia Rodríguez se refirió a su otra hermana, Ivana, quien, según cuenta, tampoco se preocupa por ella a tal punto de considerar si tal vez existe la posibilidad de que sientan vergüenza de ella.

Su vida fue complicada desde muy joven. “Me quedé sin madre a los 11 años, Nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación. Tuve a mis hijos muy joven, y la situación de la vida no me ha ayudado mucho”, rememora.

En la actualidad, la familia del futbolista Cristiano Ronaldo, conformada por sus cinco hijos y Georgina, vive en Arabia Saudita tras firmado su contrato con el equipo Al-Nassr. Según estimados, el futbolista y también la persona con más seguidores en Instagram, goza de un salario mensual de aproximadamente $307,000. Su fortuna total se estima en aproximadamente $500 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

De esta manera, Patricia también le contó al programa español Deluxe que la infancia de Georgina “fue dura” y que en casa presenció el momento cuando su padre preparaba paquetes de droga para vender. “No vengo a mentir”, afirmó ante sus declaraciones.

Georgina Rodríguez también ha sido señalada por sus tíos en Argentina, quienes la han tachado de “sinvergüenza” por olvidarse de ellos desde que está con CR7. “Solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que estaba saliendo con Cristiano Ronaldo”.

Hoy en día Patricia Rodríguez se encuentra pidiendo nuevamente auxilio a su hermana, manifestando que siente mucho dolor al verse así, llevándola a pensar que no significa nada para la familia.