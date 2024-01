Geraldine Fernández estudia acciones legales contra empresas que usaron su imagen

Geraldine Fernández es una diseñadora gráfica barranquillera de 30 años que aseguró haber ilustrado 25.000 fotogramas para la película animada japonesa 'El Niño y La Garza'. Foto: Noticias 24 Colombia

La mentira llegó a su final. Este jueves por medio de un comunicado emitido por Geraldine Fernández, la diseñadora aceptó que no trabajó de ninguna manera en la película de Studio Ghibli “El niño y la garza”.

“Todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida, considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora, me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas. Hasta allí reconozco mi error”, dice el comunicado.

#Noticia | Geraldine Fernández confirma que NO participó en la película ‘El niño y la garza’. “Nunca existió participación en la ilustración y diseño”, asegura. Además, pide disculpas por todo lo ocurrido. pic.twitter.com/Ml8YjYdZOn — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) January 18, 2024

La situación, que se prolongó por varios días, generó todo tipo de burlas y comentarios en redes sociales: memes, imágenes e incluso videos de creadores de contenido de otros países han sido tendencia, utilizando la imagen de Fernández de manera jocosa. Además, varias empresas han hecho lo mismo aprovechando la coyuntura de la polémica.

Ante esta situación, que según Fernández la ha afectado de manera emocional, su representante legal Melina Escorcia se pronunció. “Sus fotos vienen siendo utilizadas comercialmente, en empresas nacionales e internacionales. Estamos mirando la posibilidad de emprender acciones legales contra ellas”, sentenció en entrevista con Caracol Radio.

Memes que más me han hecho reír sobre la mentira de Geraldine Fernández pic.twitter.com/KefCn53J8k — Cristian Ortega 🇵🇸 (@CristianMDE) January 18, 2024

Escorcia asegura que empresas del mundo de la gastronomía tanto en Colombia como en Estados Unidos utilizaron la imagen de Fernández y se lucraron de ella. “Están utilizando su nombre y su imagen para obtener clientela, y todos sabemos que esta es una práctica comercial que está prohibida, es ilegal”, comentó.

Fue tanto el revuelo que tuvo la “pequeña mentira” de Fernández, que incluso llegó a medios de comunicación de Japón. El portal Livedoor News hizo énfasis en que en Colombia hay un revuelvo porque algunos medios cambiaron los elogios por disculpas. “Este tema está causando revuelo en Colombia, Sudamérica. Los medios de comunicación que publicaron ampliamente la entrevista sin ningún fundamento se vieron obligados a disculparse”, publicó el medio de comunicación.

1. Geraldine Fernández (Afirmo trabajar para el estudio Ghibli) pic.twitter.com/tM10mp5wKQ — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) January 16, 2024

En el comunicado mencionado anteriormente, Fernández ofrece excusas por lo que dijo y por no poder parar a tiempo la bola de nieve que la convirtió en la protagonista de una noticia tan viral como falsa. “Reitero que me siento arrepentida, expreso nuevamente mis disculpas. Agradezco el apoyo de algunos internautas, jefes, amigos, familiares, a la empresa a la cual estoy vinculada, han sido todos apoyo moral y fortaleza en estos momentos, lo cual agradezco mucho. Hubiese querido ser viral por algo real, pero hoy amanecimos en nuestro país con varias noticias las cuales son importantes y que afectan la integridad y el diario vivir de los colombianos, pero esto sí que no es viral”, expresó.