Gianluca Vacchi lamentó la muerte de su mamá con sentido mensaje en redes

La mamá de Gianluca Vacchi había tenido recaídas en su salud varios meses atrás. Foto: Instagram @gianlucavacchi

El DJ e influenciador italiano Gianluca Vacchi le rindió un sentido homenaje en sus redes sociales a su mamá, quien falleció después de tener varios quebrantos de salud en los últimos meses.

En el video que publicó en su Instagram, el propietario de la compañía SEA (Societá Europea Autocaravan), una de las primeras empresas fabricantes de autocaravanas de Europa, muestra algunos de los momentos que compartió junto a su madre. En la secuencia también se muestran recuerdos junto a Blu, la hija de Vacchi y nieta de la fallecida Mari Vacchi.

“Hace unos días mi querida madre nos dejó. Las innumerables dificultades y sufrimientos experimentados en estos largos años crean una sensación de gran devastación para mí, y el dolor por esta pérdida supera definitivamente la conciencia de la naturalidad de los acontecimientos y el ciclo de la vida. Todo esto se mitiga sólo por la conciencia de que ahora está en paz, reunida con su amado esposo, mi padre, quien la esperó mucho tiempo con los brazos abiertos”, escribió el magnate.

¿Qué dijo Gianluca Vacchi sobre la muerte de su mamá?

La publicación, que viene acompañada de las imágenes de su mamá y un sonido de piano, tiene un mensaje que afirma que la muerte fue hace un par de días, pero solo hasta el domingo Gianluca pudo hablar sobre la situación que estaba viviendo.

“Madre, querida madre, qué gran lección nos has dado a lo largo de estos años. Has luchado como una leona: resistente, tenaz y resiliente, siempre has vencido sin dejar nunca de regalarnos una sonrisa. Has demostrado ser infinitamente más grande que la tremenda adversidad que te ha tocado vivir. De niño te decía que me casaría contigo… sí, te quería con locura y siempre te he querido infinitamente. Hoy, con orgullo, me enorgullezco de haberos dado a ti y a Sharon vuestra querida Blu Jerusalema: rezo para que tome tu fuerza y tu inmensa talla de mujer”, escribió Gianluca Vacchi.

El magnate y celebridad de internet afirmó que la partida de su mamá le creó “una sensación de gran devastación, y el dolor por esta pérdida supera definitivamente la conciencia de la naturalidad de los acontecimientos y del ciclo de la vida”. A pesar de ello, tiene la seguridad de que el dolor se irá mitigando gracias a la tranquilidad de su descanso en paz.

“Cuando era pequeño siempre te dije que me casaría contigo... Sí, te amé con locura y siempre te amaré infinitamente. Hoy, con orgullo, me siento orgulloso de haberme entregado a ti. Mamá, cada día estarás con nosotros más que antes y cuando mi hija, viendo una pintura tuya o un cuadro tuyo, dirá ‘abuela’ se abrirá un estallido de felicidad en mi corazón. Mirando al cielo, te sonreiré y lo haré mostrándote mis ojos”,

Además, agradeció por las enseñanzas que le dejó para su vida y afirmó que para su hija, Blu, el recuerdo de su existencia será “una ventana abierta a la felicidad”. “Descansa en paz mi gran ejemplo: si hoy he hecho algo en la vida, se lo debo en gran parte a lo que tomé de ti”, finalizó Vacchi y firmó: “Tuyo, Gianluca”.

En julio de 2022, Vacchi contó en su cuenta de Instagram que su mamá había tenido un quebranto de salud grave que le había causado terror. “Estoy seguro de que la razón principal por la que sigue con nosotros es para pasar más tiempo con la alegría de su vida, Blu”.

Sharon Fonseca también se despidió

La esposa de Gianluca Vacchi también usó sus redes sociales para despedirse de su suegra, donde resaltó la valentía y la fuerza que la caracterizó. “Gracias por enseñarme que la fuerza viene de dentro y que las mujeres pueden ser tan fuertes como rocas y tan suaves como nubes. Espero que Blu no solo lo lleve en la sangre, sino que recuerde siempre al héroe que fuiste”, escribió.